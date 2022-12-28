 

Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении

28.12.2022, 16:24, Новости дня
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Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – сообщил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».

По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.

Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.

По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест. 

Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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