 

Путин пообещал поддержать создание производств и высокотехнологичных компаний в России

28.12.2022, 16:24, Новости дня
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Российские власти будут поддерживать развитие современных высокотехнологичных компаний по всей стране, также будут создаваться комфортные условия для работы инвесторов, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи во время запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области.

«Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции. По его словам, Путин хотел присутствовать на запуске лично, но из-за погодных условий не смог вылететь в Псков.

Ранее Путин ставил задачу обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что выпуск автомобилей в РФ будет удвоен в ближайшие два-три года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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