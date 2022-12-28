Reuters: Жители Финляндии вынуждены запасаться дровами

Жители Финляндии вынуждены запасаться дровами, которые могут понадобиться для отопления домов этой зимой на фоне энергокризиса, сообщили СМИ.

Как передает агентство Reuters, помимо заготовки дров, цены на которые выросли, некоторые финны переоборудуют свои жилища так, чтобы снизить энергопотребление, а также запасаются горелками, тепловыми насосами и солнечными батареями, передает РИА «Новости».

«Финляндия раньше экспортировала треть потребляемой энергии из России, а сейчас мы близки к нулю», – сообщил агентству руководитель финского департамента энергетики и климата в министерстве экономики и занятости Рику Хуттунен.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

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