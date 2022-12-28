Пошла вразнос – Личное мнение

Удивительной красоты модель Эмили Ратаковски развелась в сентябре и за четыре месяца с кем только её не видели.



Фото: Соцсети

Самый известный, но одновременно и самый несчастный — Брэд Питт. Затем встречалась с каким-то диджеем, после — с художником, а вот теперь стало известно, что Эмили рассталась и с известным комиком Питом Дэвидсоном.

Я даже сосчитать не могу их всех. А на днях, Ратаковски вообще заявила, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

Кто-то скажет, что баба пошла вразнос. Она же сама говорит, что ей нравится ходить на свидания, а серьёзных отношений пока не ищет.

Пришла на свидание, поела. Мужик перед ней красуется всеми положительными своими чертами. Красивый, приятно пахнет, только из парикмахерской. Пытается угодить.

Смотришь на такого и глаз радуется.



Фото: Соцсети

А потом пошла на другое свидание. И причина есть — не тороплюсь пока, граждане, выбираю!

Рано или поздно, конечно, Эмили выйдет замуж. Но пока занята — ходит на свидания. Не торопится после развода, когда муж подорвал самооценку изменами. Сама всем вокруг самооценку подрывает.

Чем занимались после развода?

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