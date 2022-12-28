 

“Страшное дело”: как живет 85-летняя Светлана Немоляева

28.12.2022, 16:07, Разное
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В уходящем году Светлана Немоляева отметила юбилей. “Страшное дело – 85 лет!” – смеется звезда. Но она полна сил, энергии, вдохновения. По-прежнему много играет в театре и снимается в кино. И ждет Новый год, чтобы собраться всей семьей за праздничным столом на даче в любимом подмосковном Абрамцево.

“Уезжать в праздничный вечер на дачу – наша давняя семейная традиция, – заверила “Дни.ру” Полина Лазарева. – У нас никто не разъезжается по разным городам и странам. Будем все вместе готовить праздничный стол. Даже бабушка принимает участие. Ее фирменные блюда – салат “Оливье” с тертым яблочком и сырный салат”.

Рассказала Полина и о подарках. “В прошлые годы дарила бабушке хорошие духи, – улыбается внучка Немоляевой. – У нас нет правила что-то заказывать друг другу в подарок – это все спонтанно. Хотя подарки делать сложно, потому что у всех в нашей семье уже все есть”.

Единственное, чего боится Полина Лазарева – вещающего дома в новогоднюю ночь телевизора. “Мне лучше вообще праздновать без него, – пояснила актриса. – Он обычно фоном работает, но качество новогодних программ там год от года все хуже и хуже. Если показывают старые фильмы, то я смотрю их с удовольствием и бесконечно. А вакханалия в новогодних телеконцертах с музыкальными номерами у меня ничего, кроме агрессии, не вызывает”.


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