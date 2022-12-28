Французский «Соколиный глаз» приглядывает за российскими кораблями и самолётами

В Средиземном море французский авианосец «Шарль де Голль» контролирует морское и воздушное пространство, чтобы не допустить вторжения российских сил, рассказывает TF1. Радар на самолёте Hawkeye («Соколиный глаз») может обнаружить присутствие чужого корабля или самолёта в нескольких сотнях километров, что удерживает противника от враждебных действий.

Экипаж собирается взлететь через несколько минут.

ЭМИЛЬЕН, лейтенант, специалист авиационной тактики: Поехали! Мы сосредоточимся на выполнении миссии до конца.

Эмильен — специалист по авиационной тактике, его задача — контролировать воздушное и морское пространство на борту самолёта Hawkeye («Соколиный глаз»). Его огромная антенна кругового обзора может засечь передвижения в воздухе или на море в нескольких сотнях километров, что позволяет присматривать за российской армией.

Эмильен выполняет свою задачу в хвосте самолёта: его глаза прикованы к экрану радара. Все данные являются служебной тайной в области обороны, поэтому он может показать нам только полностью выключенные экраны.

ЭМИЛЬЕН: У нас обзор 360 градусов. Если что-то привлечёт внимание — я могу обнаружить корабль или летательный аппарат.

ЖУРНАЛИСТ: А если российский корабль или самолёт окажется поблизости, вы его увидите?

ЭМИЛЬЕН: Конечно.

ЖУРНАЛИСТ: И что вам это даст?

ЭМИЛЬЕН: (Смеётся.) Не буду отвечать на этот вопрос.

Тем не менее за передвижениями российских кораблей и самолётов следят особенно пристально.

КАПИТАН: Взлёт запланирован на 7:15, «Браво» — в 8 часов, «Шарли» — в 9:45.

В последнее время самолёты с авианосца «Шарль де Голль» совершают полёты рядом с Украиной, главным образом для гарантии того, что РФ не вторгнется на территорию НАТО.

ЭМИЛЬЕН: Было решено расположиться у берегов Болгарии и Румынии, чтобы зона обнаружения покрывала всю эту территорию и можно было получать максимум информации.

И даже вдали от Украины «Шарль де Голль» остаётся настороже. Самолёты Hawkeye и Rafale, а также фрегаты, которые сопровождают авианосец, собирают данные радаров, которые анализируют внутри корабля.

ФЕЛИКС, старшина 2-го ранга, оператор в операционном центре: Мы знаем в каждый момент времени, что пролетает. Мы не имеем права ошибаться, потому что наша задача — избежать неприятных сюрпризов, чтобы не спровоцировать что-нибудь плохое.

Опасность кроется в недопонимании, которое может привести к обострению.

ПЬЕР, капитан, командующий операциями: Очевидно, что когда сталкиваются две страны, в первое время они друг за другом наблюдают, они друг друга испытывают, проверяют реакцию.

Когда русские приближаются слишком близко, нужно связаться с ними напрямую. Например, этот инцидент случился в феврале, за несколько дней до начала украинского конфликта.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОМАНДУЮЩИЙ: Вы находитесь на опасной высоте, на вас нацелено наше оружие. Немедленно поверните на север.

Нас заверяют, что подобные случаи встречались всегда, но уже год войска проявляют повышенную бдительность. Её демонстрация позволяет удержать противника от любых враждебных действий.

СЕБАСТЬЯН МАРТИНО, капитан, командир авианосца «Шарль де Голль»: Речь не обязательно идёт о демонстрации силы — это просто показывает, что мы умеем вести боевые действия и твёрдо намерены следить за соблюдением международного права.

Потому что авианосец — орудие не только войны, но и дипломатии.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.