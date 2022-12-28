В 2023 году немецкие клиники может ждать волна банкротств

59% немецких клиник имеют отрицательный финансовый баланс по итогам 2022 года, пишет N-TV. При этом большинство из них считают, что в 2023 году положение только ухудшится. По словам председателя организации DKG Геральда Гасса, в 2023 году немецкие больницы может накрыть волна банкротств.



AP

2022-й год стал очень тяжёлым для немецких клиник с экономической точки зрения, пишет N-TV. По данным статистики, почти 60% всех немецких клиник понесли финансовые потери по итогам года.

В отчёте сообщества немецких госпиталей (DKG) говорится о том, что в 2023 году немецкие клиники может ждать беспрецедентная волна банкротств. «В 2023 году на наши клиники накатывает волна банкротств, которую почти невозможно остановить», — приводит издание слова председателя DKG Геральда Гасса.

Согласно статистике, лишь 20% немецких клиник имеют положительный финансовый баланс по итогам 2022 года, пишет N-TV: это в два раза меньше, чем в 2021 году. При этом ещё 21% клиник имеют нейтральный баланс, а 59% — отрицательный. Более того, 56% клиник считают, что в 2023 году их положение ухудшится. По словам Геральда Гасса, обещанная правительством финансовая помощь, призванная нивелировать рост затрат на энергию, будет полезной, но не сможет ликвидировать структурный дефицит.

«Анонсированный главой Минздрава ФРГ Карлом Лаутербахом приоритет медицины над экономикой является пустым обещанием», — приводит издание слова Гасса. Глава DKG заявил, что в 2023 году структурный дефицит системы здравоохранения составит почти €15 млрд. Кроме того, большое количество клиник имеет проблемы с набором персонала. В 2022 году количество вакантных мест в больницах выросло на 43%.