Историки: Ежов репрессировал сам себя, чтобы опорочить Сталина

Историки Российского государственного архива пролили свет на гибель Николая Ивановича Ежова – главы НКВД СССР в период 1936-1938 годов. Оказалось, что он в антисоветских целях сам подписал себе смертный приговор.

Как утверждает старший архивист Борис Хлебников, ссылаясь на недавно рассекреченные документы, японская разведка, курировавшая Ежова, поставила ему задачу: усилить частоту грубых нарушений советской законности и тем самым дискредитировать сталинскую конституцию и государственное устройство. Руками Ежова строился миф о массовых репрессиях в СССР.

«Иностранный агент Ежов добросовестно выполнял свою задачу. Он требовал массово фабриковать дела и фокусировался на репрессиях против противников Сталина, – говорит историк. – В результате должна была создаться картинка, как будто Иосиф Сталин устраняет своих конкурентов, как будто бы Советский Союз – репрессивное, тираническое государство. Хотя я хочу напомнить, что по сталинской конституции вся власть впервые в истории нашей страны принадлежала не лично Сталину, не органам НКВД, а самому народу. Конечно, это вызывало зубовный скрежет и ненависть у капиталистических стран»

Далее, по словам Хлебникова, Ежов попросту «чрезвычайно увлёкся». В какой-то момент он составил компрометирующие документы против самого себя и сам попал в жернова репрессивной машины. Ежов, как утверждается, в последний момент был готов пойти и на такую жертву, лишь бы только нанести репутационный ущерб советскому государству и народу.

«И это не единственный подобный пример, – утверждает историк. – Точно так же, из зловещих антисоветских побуждений, оклеветали себя маршал Тухачевский, писака Мандельштам, инженер Важинский, гомосексуалист Мейерхольд и прочие враги советского государства. Схема была хорошо отработана: за каждый подобный самодонос иностранные разведки выплачивали этим людям до 5-6 тысяч рублей»

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