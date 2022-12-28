Нюдовая помада и белая подводка для глаз: тенденции макияжа, которые потеряют свою актуальность в 2023 году

В макияже, как и в моде, тенденции постоянно меняются с каждым новым сезоном. Поэтому то, что популярно сегодня, может потерять популярность через год. Преимущество макияжа в том, что он действительно может изменить внешность, подчеркнуть лучшие качества и скрыть недостатки. Вот почему стоит знать, какие из трендов уже устарели, поэтому и не смогут помочь вам стать более красивой.

Блестящие тени для век

Они подходят исключительно для праздников, корпоративов, различных фестивалей. Вот почему это не лучший вариант для ежедневного макияжа. Как вариант, можно использовать небольшое их количество, но все веко блестящими тенями покрывать не стоит, если этого не требует ваше мероприятие.

Четкая форма бровей

Ухоженные брови считаются одним из показателей ухоженной женщины. Они всегда будут в моде, но со временем меняются требования к их форме и цвету. В следующем году в тренде будет естественность. Если вы не любите удалять брови, а потом рисовать их снова, вы всегда будете выглядеть безупречно даже с минимум макияжа на лице. Не нужно придавать им четкой структуры и рисовать ровные линии. Лучше немного подкорректировать форму, подкрасить их, чтобы брови не выглядели слишком бледными или редкими.

Цветная тушь

Когда-то было модно ходить с ресницами синего, фиолетового, зеленого и других цветов, которые сочетались или контрастировали с яркими тенями для век. Теперь же в моде более естественные ресницы, для подчеркивания которых лучше использовать обычную черную тушь или вообще обойтись без нее.

Белая подводка для глаз

Есть несколько преимуществ, которые дает использование такого продукта, как белая подводка для глаз, например она может визуально расширить глаз. Несмотря на это, в 2023 году она потеряет свою актуальность. А все из-за того, что неправильное ее использование может испортить весь макияж, например если нанести белую подводку поверх обычной черной и переборщить с ее количеством, то можно получить не женственный и привлекательный взгляд, а весьма пугающий.

Тяжелый консилер

Многие девушки убеждены, что густой консилер необходим для создания идеального макияжа, но это миф. Профессиональные визажисты обычно используют его для того, чтобы скрыть различные пятна на коже, например темные круги под глазами.

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Если у вас кожа ровная и никаких проблем с ее цветом нет, то от использования густого консилера лучше отказаться. К тому же часто женщины неправильно его наносят, например используют слишком большое его количество.

Нюдовая помада

Нюдовые губы были популярны долгое время, но их время ушло. В 2023 году будет более популярным использование цветной помады, при этом модницам будет предложена довольно широкая палитра оттенков.

Такая помада утратила свою популярность потому, что подходит далеко не всем. Она может сделать вас похожей на зомби. И хотя есть способы избежать этого, например найти оттенок, подходящий под цвет кожи, можно поиграть с текстурами или сочетать помаду с более ярким карандашом для губ, нет необходимости тратить на это время. Лучше выбрать цветную помаду, которая может быть не слишком яркой

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Наращенные ресницы

Казалось бы, что невероятно длинные искусственные ресницы навсегда останутся в моде. Оказывается, это не так. Наращенные ресницы постепенно утрачивают свою актуальность. Это связано с тем, что тенденции в наращивании ресниц постоянно и достаточно быстро меняются. Сначала был модным кукольный эффект, потом эффект мокрых ресниц, далее стало модным и плотное наращивание, имитирующее кошачьи или лисьи глаза. Сейчас же привлекают внимание даже тонкие и короткие ресницы, которые выглядят абсолютно естественно.

Чрезмерно очерченные губы

Цель окрашивания губ – сделать их визуально полнее. С этой же целью Кайли Дженнер в своих виртуальных уроках учила многих женщин делать четкий контур, который якобы и позволяет губам выглядеть более пухлыми. Однако эксперты по красоте объясняют, что для получения этого эффекта переход должен быть менее заметен.

Чрезмерное использование бронзатора

В 2023 году, возможно, пришло время отправить бронзатор “в отпуск”. Это не значит, что вы должны навсегда от него отказаться. Многие визажисты считают бронзатор одним из самых непонятных косметических средств, которые женщины носят в косметичке.

Женщины, будучи слишком занятыми работой и бытовыми делами, не могут много времени уделять загару. И им на помощь приходит бронзатор, который делает кожу такой, будто женщина только что вернулась из тропической страны. Это главное и, скорее всего, единственное преимущество бронзатора как косметического средства. Ведь из-за неправильного его использования или низкого качества женщины могут выглядеть так, будто они в этой тропической стране еще и в душ не ходили, из-за чего покрылись грязными пятнами.

В моде всегда будет естественная красота, поэтому косметика должна ее только подчеркивать, а не создавать каждый раз новую женщину.