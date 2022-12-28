Красивая осанка начинается с сильной шеи: 5 упражнений, которые помогут ее укрепить

Многие сталкиваются с проблемой, когда на шее сзади начинает расти жировое уплотнение, напоминающее горбик. Одна из причин его появления — слабые мышцы шеи и спины в целом. В таком случае горбик «прилагается» к плохой осанке, а это уже может повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Вот почему так важно укреплять мышцы шеи и как это правильно делать.

Почему на шее появляется горбик?

Майк Бол, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения ALM говорит: «Это дорсоцервикальный жировой слой, обычно называемый «буйволиным горбом». Это скопление жира, которое развивается в верхней части спины и между лопатками. Его появление может быть вызвано разными причинами — от приема стероидов до болезни Кушинга. Но чаще всего это нарушение осанки и слабые мышцы шеи».

Если горб связан с чрезмерным искривлением позвоночника, это состояние называется гиперкифозом. Специалист отмечает, что при нем горб отражает форму грудного и шейного отделов позвоночника. Люди, которые часто наклоняются вперед, сутулятся или постоянно смотрят вниз на свой мобильный телефон или ноутбук, подвержены риску развития этого типа горба.

Как предотвратить горб на шее?

Важно постоянно оценивать свою осанку, держать спину прямо, а плечи отводить чуть назад. Но это легче сказать, чем сделать, если мышцы шеи и спины ослаблены. Вот почему важно укреплять их, делая специальные упражнения.

Доктор Бол советует: «Если вам трудно делать это самостоятельно, в продаже есть множество устройств для коррекции осанки, от подтяжек, удерживающих ваши плечи назад, до фиксирующих корсетов. Но лучше укрепить свой мышечный корсет естественным путем». Для этих целей есть несколько эффективных упражнений. Изучите их и делайте каждый день, чтобы не иметь проблем с осанкой.

Подтяжка подбородка

Это очень простое упражнение, которое вы можете делать стоя или сидя. Начинайте с оттягивания головы назад, как будто вы пытаетесь сделать себе двойной подбородок. Оставайтесь в этом положении несколько секунд и повторяйте движение несколько раз в течение дня.

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Суть в том, что когда вы помещаете язык в его физиологичное положение — на небо, он уходит от дыхательных путей. Мышцы шеи укрепляются, а дышать при этом становится легче. Уже после месяца регулярных упражнений осанку становится намного проще держать. Это прекрасный механизм, придающий стабильность всему телу.

Сжатие лопаток

Для этого упражнения на сжатие отведите лопатки назад, представляя, что хотите, чтобы они встретились посередине. Фиксируйте это положения, чувствуя, как напрягаются мышцы. Старайтесь делать по 10-15 подходов несколько раз в течение дня. Упражнение кажется простым и незначительным, но оно очень эффективно.

«Кошка-Корова»

Йогическое движение «кошка-корова» может быть весьма полезным для сохранения осанки. Для начала опуститесь на руки и колени. Затем округлите спину вверх, глядя в пол, и выгните ее вниз, глядя в потолок.

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Движения выполняйте плавно, без рывков. Фиксируйте прогиб спины каждый раз на несколько секунд. Так мышцы будут укрепляться равномерно и более эффективно.

Растяжка грудных мышц

Это упражнение включает в себя отведение рук назад до тех пор, пока вы не почувствуете растяжение грудной клетки. Вы можете сделать это в дверном проеме, держась руками за две стороны косяка. Так вы получите хорошую тренировку с обеих сторон одновременно. Просто держите руками за проем и наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете сильное растяжение.

«Супермен»

Для упражнения «Супермен» лягте на живот, держа руки над головой. Одновременно оторвите руки и ноги от пола, прогните спину. Старайтесь смотреть при этом вперед и немного вверх. Повторите это движение три-четыре раза, фиксируясь на несколько секунд. Вы почувствуете, как ваши мышцы шеи и спины напрягаются и укрепляются.

Делая этот комплекс упражнений регулярно, вы улучшите свою осанку. Станет легче сидеть подолгу за компьютером без болей в спине, а появления горба на шее можно будет не бояться. Начните тренироваться и убедитесь в этом сами.