Лавров: РФ обеспечит выполнение целей специальной военной операции

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей России, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет – четыре новых региона России, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Министр подчеркнул, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции – недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности».

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.

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