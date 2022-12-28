Из-за взрыва на газопроводе приостановили рейсы в стамбульском аэропорту

Полеты приостановлены в аэропорту Стамбула Сабиха Гокчен из-за взрыва на газопроводе, сообщил телеканал Haberturk.

Это сделано в качество мер предосторожности. «После закрытия аэропорта для полетов самолеты, заходящие на посадку, направляются в Международный аэропорт Стамбула», – передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.

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