 

Из-за взрыва на газопроводе приостановили рейсы в стамбульском аэропорту

28.12.2022, 14:53, Новости дня
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Полеты приостановлены в аэропорту Стамбула Сабиха Гокчен из-за взрыва на газопроводе, сообщил телеканал Haberturk.

Это сделано в качество мер предосторожности. «После закрытия аэропорта для полетов самолеты, заходящие на посадку, направляются в Международный аэропорт Стамбула», – передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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