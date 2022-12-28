Из-за взрыва на газопроводе приостановили рейсы в стамбульском аэропорту
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Полеты приостановлены в аэропорту Стамбула Сабиха Гокчен из-за взрыва на газопроводе, сообщил телеканал Haberturk.
Это сделано в качество мер предосторожности. «После закрытия аэропорта для полетов самолеты, заходящие на посадку, направляются в Международный аэропорт Стамбула», – передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет