В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57

Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.

Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.

В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.

Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.

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