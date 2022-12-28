18-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс опубликовала рождественский фотосет в бикини

Вот уж у кого по-настоящему горячие рождественские снимки. Накануне дочь голливудских актеров и звезда OnlyFans Сэми Шин поделилась с подписчиками праздничной фотосессией, где на фоне сугробов позирует в одном белоснежном бикини, меховых “луноходах” и шапке Санта-Клауса.

В этом году мою одежду украл Гринч, – пошутила она в посте.

Новая публикация Сэми произвела настоящий фурор в комментариях.

Тебе не холодно? – вопрошают одни.

Мы все должны поблагодарить Гринча, – шутят другие.

В июне этого года 18-летняя Сэми Шин зарегистрировалась на популярной платформе для размещения откровенного контента OnlyFans. Тогда звездные родители вышли на связь с прессой и рассказали, что на самом деле думают о новом увлечении дочери. И если Шин рад не был, то Ричардс отнеслась к этому спокойно. Более того, чуть позже 51-летняя Дениз в поддержку дочери зарегистрировалась на том же ресурсе.

Напомним, что Чарли Шин и Дениз Ричардс были женаты с 2002 по 2006 год. Сейчас Дениз замужем за Аароном Пайперсом. К слову, в середине ноября машину супружеской пары расстреляли на улицах Лос-Анджелеса, когда они вместе ехали на съемки. Ни Дениз, ни ее избранник не пострадали.