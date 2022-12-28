 

В гостях в деревенском доме на Крайнем Севере: реальная жизнь

28.12.2022, 14:40, Разное
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Побывать в гостях в деревенском доме на Крайнем Севере, ощутить реальную жизнь со всеми прелестями деревенского быта и очиститься духовно, отказавшись от излишеств цивилизации – мечта многих людей. Благодаря ютуб-каналу The Ulengovs это возможно. В Сети опубликованы кадры незамысловатой жизни семьи на Крайнем Севере в отдаленной от городов деревеньке, где люди топят печь и ходят на ближайший водоем по воду.

Быт семьи в Северной деревне прост и максимально приближен к тому, как жили наши предки. Традиции приготовления простых и вкусных блюд – щей из квашенной капусты, рыбного пирога и чая из самовара – все это можно ощутить, глядя на кадры ролика.

Авторы канала путешествует по разным регионам России и показывают, как живут люди в российских глубинках. Настоящая деревня, а не приукрашенная реальная жизнь как она есть. Татьяна и Максим Уленговые говорят, что создавая подобные видео, не накладывают на них никакой закадровый текст, давая зрителю возможность целиком погрузиться в атмосферу аутентичности и послушать, как трещат угольки в русской печке, мяукает старая кошка, закипает чай в самоваре и скрепят дедушкины валенки по снегу.

Эти звуки (асмр) из таких видео очень расслабляют, помогают от бессонницы и успокаивают разум. Мы рады быть полезными для вас. Такие видео уже получили огромный отклик у россиян.

“Смотрю регулярно этот канал и не перестаю удивляться: насколько же огромна наша страна, но насколько похож, приятен и успокаивающ уклад жизни простых людей самых разных национальностей: и русских, и кавказцев, и коренных жителей Сибири, и других наших соотечественников.
С виду их суровые, практически наедине с природой, условия жизни – суровые лишь для нас, городских неженок”; “Я завидую Вам, жители севера, такой прекрасный домик и Вы, такие милые, как будто из сказки”; “Мы любим свой Север! За просторы, за реки и озера, за море! За белые ночи летом, за белый снег зимой! За рыбалку, ягоды и грибы.
За то, что от порога дома до леса полчаса ходьбы”, – пишут пользователи.


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