 

Доводит до экстаза: узкие штаны SHAMANа лопаются от мощного прибора

28.12.2022, 14:40, Разное
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3 марта 2022 года состоялся первый большой сольный концерт музыканта в Москве, после чего начался гастрольный тур по городам России. Но идут на концерты Дронова люди не только, чтобы хором спеть “Я русский”,
и вживую увидеть лауреата телефестиваля “Песня года”.

Есть у 31-летнего SHAMAN одна фирменная фишка, которая сводит с ума поклонниц. Обычно он использует ее во время пения композиции “На заре”, впервые исполненную в 80-х годах группой “Альянс”, а затем перепетую группой Brainstorm.

На сцену 31-летний певец выходит в узких кожаных обтягивающих брюках, подчеркивающих все достоинства фигуры. Но в какой-то момент он засовывает в штаны большой микрофон. От этого мощного прибора портки едва ли лопаются от напряжения. Доведенная до экстаза публика ревет. Ведь от микрофона в штанах все прелести певца кажутся еще более внушительными. А когда SHAMAN рукой резко выдергивает из брюк микрофон, то люди теряют сознание от перевозбуждения. Это выглядит очень патриотично и эротично!

И вспоминаются бессмертные строки Владимира Маяковского: “Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза…”


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