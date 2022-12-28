Пас в Азию. Примут ли?

РФС собирается играть в футбол по-новому и там, откуда Россию не исключили.

«Россия — нефутбольная страна», — сказал тренер сборной Леонид Слуцкий в 2016 году, имея в виду то, что зрительский интерес к баталиям на вытоптанных отечественных газонах редко поднимался выше нуля. Однако это не мешало всей этой тусовке жить припеваючи. Низкие результаты на международной арене никак не отражались на огромных зарплатах чиновников и тренеров. А гонорары главных действующих лиц, которые еле ползали по полю, и вовсе увеличивались из сезона в сезон. Дошло до того, что группа болельщиков вообще как-то предложила запретить российский футбол на законодательном уровне. Естественно, у них не получилось. А вот холодный февраль 2022 года смог заморозить полет нашего мяча на неопределенный срок. Десять месяцев отдельные товарищи ждали оттепели и разморозки и, не дождавшись от УЕФА горячего зова, решили забросить футбольную удочку в Азию и поймать там хоть что-нибудь.

Напомню, что наш футбол попал в офсайд сразу же после начала известных событий. Долгожданный финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга был перенесен в Париж. «Спартак» лишился права сыграть домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» и был выкинут из турнира. А национальная сборная под управлением Валерия Карпина, мечтавшая отправиться на чемпионат мира в Катар, не приняла на «Динамо» сборную Польши в стыковом матче.

При этом из УЕФА Россию не исключили, а отдельные наши чиновники даже продолжали заседать в различных комитетах этого союза европейских футбольных организаций и получать там зарплату. Кстати, по причине продолжающегося членства в этой конторе РФС всякий раз отказывал крымским клубам в участии в соревнованиях под своей эгидой. Потому что за встраивание команд из непризнанной мировым сообществом республики в свою систему РФ сразу же получила бы от УЕФА красную карточку.

Впрочем, и без того отечественные футбольные дела загибаются со страшной силой. Вернее, никаких футбольных дел, кроме чемпионата страны, у нас и нет. Да и в будущем ничего не предвидится.

И если летом еще были какие-то призрачные надежды на то, что нас вернут на зеленое поле жизни года через два, то сейчас неофициально, но вполне правдоподобно поговаривают о том, что лет десять вариться нам только в закрытом формате.

Такая перспектива, естественно, наши спортивные власти не устраивает. Потому что при существующем курсе (разумеется, не рубля; хотя, наверное, и рубля тоже) можно будет через пару лет закрывать и многострадальное внутреннее первенство. Во-первых, мотивация игроков с красными паспортами, понимающих, что пахать-то вроде бы уже незачем (гастроли в Старый Свет запрещены и для клубов, и для сборной), будет падать. Да уже упала. Во-вторых, качественные иностранцы к нам больше не поедут даже за большие деньги. Причина, по сути, та же: играть в еврокубках нельзя, да и выступать на агрессивных полях — моветон, за который по головке не погладят. Более того, половина легионеров уже покинула российские коллективы. И, как ни крути, очевидно, скоро махнут крылом и все остальные.

Кто-то скажет: ну и прекрасно, будут молодые ребята финтить. Глядишь, новые таланты появятся. В этом есть доля истины. И лично я вообще всегда выступал против засилья легионеров. Но не сомневайтесь, что многие способные пареньки со временем просто будут менять гражданство, чтобы спасти свою карьеру в футболе. И уже сейчас происходит обработка юных звездочек. К примеру, динамовцу Арсену Захаряну предлагают оформить армянский паспорт, чтобы все-таки эмигрировать в «Челси» (осенью трансфер сорвался исключительно по политико-экономическим моментам).

Арсен Захарян. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

А еще не забывайте, что клубные боссы на покупке ландскнехтов у нас зачастую пилят такие государственные деньжищи… Кто ж хочет терять привычный «рынок»? А значит, начальникам нужно шевелиться и искать выходы из сложившейся патовой ситуации, чтобы хоть как-то кормиться в дальнейшем.

И вот под Новый год РФС вроде бы решился на то, о чем давно шептались в кулуарах. И выразил желание попрощаться с УЕФА и вступить в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола). Путь этот отнюдь не простой и не слишком быстрый. Тут и УЕФА должен рассмотреть подобный запрос (на это отводится полгода) и дать добро, и АФК должна затем согласиться Россию принять. Да и ФИФА, хотя эти вопросы формально и не решает, обязан тоже свою резолюцию поставить. В общем, не все зависит от хотелок просящего. Однако президент РФС Александр Дюков, который в мае отвергал подобную идею, сейчас настроен по-боевому: «Это окно возможностей для российского футбола, чтобы вернуться в международные турниры. У клубов и сборной появится шанс проводить официальные матчи. Его нам даст именно переход в Азиатскую конфедерацию». Вместе с тем Александр Валерьевич пояснил, что в УЕФА не только не думают снимать с нашей страны бан, но и не называют конкретного срока отстранения.

При этом вождь УЕФА Александер Чеферин не раз говорил, что он лично против побега РФ из Европы. Почему? Да потому что сотрудничество с нами приносит прибыль.

Один контракт с «Газпромом» давал УЕФА 40 млн евро в год. И Чеферин даже как-то пояснил по поводу азиатского разворота следующее: «Это все исходит от какого-то политика, а не от РФС. Ведь такой шаг откатит российский футбол на сто лет назад…» Такого же мнения придерживается и почетный президент РФС Вячеслав Колосков, считающий АФК нищей структурой с гигантскими расстояниями и слабенькими командами: «Переход в другую конфедерацию сопряжен с колоссальными трудностями. Плюс ко всему, возврат в Европу будет невозможен. И это в любом случае окажется для нас полнейшей деградацией. Но если кто-то хочет опуститься в болото, то — пожалуйста».

Так что же нас ждет, если смена прописки все-таки произойдет? Летать действительно придется много. В АФК входят Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Иран, Сингапур, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония… К слову, азиатскую квоту к чемпионату мира-2026 собираются увеличить с пяти до восьми команд. Конечно, шансы на то, что сборной России, занимающей 37-е место в рейтинге ФИФА, позволят сразу же принять участие в квалификационном отборе к мундиалю, мизерные. Но если очень повезет, то на пути дружины Валерия Карпина могут встать в том числе бригады из Гонконга, КНДР, Ливана, Китая, Палестины, Сирии, Туркменистана… Учитывая последние товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0, 0:0), слишком легко РФ не будет. К тому же азиатский отбор предполагает от трех до пяти раундов, где можно угодить даже в межконтинентальные стыковые матчи. Загружать сейчас читателей всеми раскладами не вижу смысла. Но веселые путешествия и приключения Головину и компании точно гарантированы.

Товарищеский матч по футболу Узбекистан–Россия. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что касается футбола клубного, то тут для РФ все прояснится только тогда, когда она каким-то образом обретет нужный рейтинг, от которого, как и в Европе, и будет зависеть количество команд, участвующих в азиатской Лиге чемпионов и Кубке АФК (аналог Лиги Европы). Что касается денег, то даже победитель АЛЧ получает в разы меньше (4,45 млн долларов), чем резидент группового этапа турнира Старого Света (15,6 млн долларов). А это значит, что в финансовом отношении выступать в тех дебрях будет весьма непривлекательно и даже накладно-убыточно. В плане же практическом (подразумевается, что лучше играть, чем не играть) разве что японские и южнокорейские клубы составят «Зениту» и московским «бандам» какую-то вменяемую конкуренцию. Но штука в том, что схлестнуться с ними получится только в финале, потому что группы и сетки плей-офф там делятся на географические зоны с учетом часовых поясов и удаленности. В общем, тот еще геморрой. Впрочем, если верить опросу, который РФС провел среди клубов и спонсоров, большинство команд переход поддерживает.

То ли мечтают совместить приятное с полезным в Катаре и Австралии, то ли действительно хотят поднять над головой хоть какой-то футбольный трофей…

А если серьезно, то вопрос с поворотом на 360 градусов, безусловно, сложнейший. С одной стороны, сидеть и ждать у европейского моря погоды, глупо. С другой стороны, окунаться в неизвестность с непонятными последствиями — страшно. Надо еще раз подчеркнуть: возвратиться из Азии — это не прискакать домой из магазина, такие камбэки будет опять-таки рассматривать комиссия УЕФА и голосовать. И не уверен, что к нам повернутся лицом даже в 2033 году. Кто-то возразит: да подмажем — и дело в шляпе. Тут промолчу.

Да и не в Азии мы еще пока. Наши чинуши должны окончательно определиться: идти ли с протянутой рукой в АФК, или не дергаться и продолжать тихо играть в ждунов. И здесь возвращаюсь к тому, о чем говорил в начале текста: чтобы сменить большого футбольного хозяина, нужно пройти длиннющий путь.

И нет гарантии, что Азия, которая готова пока принять Россию лишь условно, не покажет потом фигу, чтобы не ссориться с ФИФА? А если отдельные недружественные сборные или гордые клубы возьмут и объявят бойкот на самом интересном месте?

Короче, можно выписаться из УЕФА и оказаться у разбитого корыта в АФК. И подмазывай не подмазывай…

Между тем есть версия, что стремление вторгнуться в Азию — это просто политика (или геополитика), а не прямая забота об отечественном футболе, который сам по себе в Кремле сейчас мало кого волнует. Однако игра 11×11 объединяет, примиряет и успокаивает. И через футбол можно послать народу месседж. Мол, Россию еще где-то любят и ждут. Что мы не изгои и не отрезанный ломоть, а еще какой драгоценный ломоть. И встретиться с нами на зеленых полях хотят все: от Австралии до Японии.

Только как бы не забить последний мяч в собственные ворота…

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

—