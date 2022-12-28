Принты и платформа: трендовые женские кроссовки на 2023 год

Сегодня кроссовки и кеды являются частью не только спортивного, но также офисно-делового и повседневного стилей. Именно этим и обусловлена их невероятная популярность. Каждый год появляются новые модели данного вида обуви. Разбираемся в актуальных женских трендах в 2023 году.

Высокие кеды

Высокие кеды прекрасно интегрируются в кэжуал-стиль. С ними можно создавать не только спортивные, но также и весьма романтичные женственные образы для свиданий, встреч с друзьями и т. д. Лучше всего сочетать такую обувь с платьями свободного кроя или А-силуэта. Летом или весной можно миксовать высокие кеды с сарафанами.

Массивные кроссовки

Этот тренд то возвращается, то выходит из моды в последние несколько лет. Относительно 2023 года можно с уверенностью сказать, что массивные кроссовки точно должны быть в гардеробе каждой модницы. Не последнюю роль в популяризации данного вида обуви играют знаменитости-инфлюенсеры, которые являются иконами стиля для многих девушек во всем мире и с которых берут пример.

Например, модель Хейли Бибер недавно подписала контракт с одной фирмой – производителем кроссовок. Обувь этого бренда как раз и имеет несколько брутальный дизайн. Поэтому в следующем году Хейли активно будет продвигать как раз массивные кроссовки, что, конечно, отразится на популярности такой обуви и увеличит количество продаж.

Обувь с принтом

В следующем году модельеры предлагают нам на выбор разные варианты кроссовок. Актуальными будут как изделия с принтом, так и лаконичные однотонные. Из модных рисунков можно выделить анималистичные, цветочные мотивы, а также камуфляж. Если на кроссовках есть логотип известного бренда, это будет плюсом. Но только в том случае, что эта фирма является производителем, а не вы просто носите подделку.

Можно также рассмотреть разноцветные кроссовки с абстрактными или геометрическими принтами. Их можно сочетать с однотонной одеждой в минималистичном стиле.

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Футбольные

Классические кроссовки обычно можно увидеть на футболистах. Такая обувь имеет прорезиненную основу и узнаваемый принт в несколько белых косых полосок. На ноге подобные кроссовки смотрятся очень аккуратно. Их смело можно носить в повседневной жизни не только спортсменам, но и простым людям. Девушки могут сочетать их с брюками или юбками карго, составляя самобытные образы в спортивном стиле.

В ретро-стиле

Кроссовки такого дизайна были популярны в семидесятые годы. В 2023 году мы также столкнемся с ностальгией по старым трендам, поэтому логичным является возвращение на подиум данной обуви. Кроссовки в ретро-стиле точно понравится настоящим ценителям классики. Обувь можно сочетать с любой одеждой, интегрируя ее в повседневные и спортивные образы. А вот как для офиса и работы это отнюдь не самый подходящий вариант (особенно если в корпорации строго следят за соблюдением сотрудниками дресс-кода и никакая неформальность не предполагается).

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Белые

Эти кроссовки также считаются классическими. Однако, в отличие от предыдущей модели, эта прекрасно интегрируется в любой стиль, даже офисно-деловой. Белые кроссовки точно должны быть в гардеробе каждой модницы, поскольку они сочетаются как с молодежной неформальной, так и с классической строгой одеждой. Белые кроссовки можно включить и в лук, предназначенный для офиса и работы, и в наряд для прогулки с друзьями или даже для праздничной вечеринки.

Без шнурков

Это еще один ретро-тренд, который вновь вернется в 2023 году. Кроссовки без шнурков — идеальный вариант для людей, которые привыкли жить в очень быстром ритме, которые ценят каждую минуту свободного времени, отличаются активностью, подвижностью, энергичностью.

В данном контексте следует отдавать предпочтение обуви без принта. Лучше пусть верх обуви будет однотонным, а подошва – прорезиненной.

На платформе

Девушки, которые отличаются миниатюрным ростом и хотят казаться выше, могут выдохнуть с облегчением. Их любимый тренд кроссовок (или кед) на платформе сохранит актуальность и в следующем году. Такую обувь лучше всего сочетать с платьями мини или миди, с джинсами.

Единственный нюанс заключается в качестве изделия. Нередко в бюджетных вариантах внутри прорезиненной подошвы пустота, поэтому кроссовки быстро приходят в негодность. Перед покупкой убедитесь в том, что резина достаточно плотная.