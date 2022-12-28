Банки запускают кешбэк за покупки по СБП

Российские банки теперь предлагают кешбэк за покупки по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Об этом в среду 28 декабря написали “Известия”.

Кешбэк за покупки через SBP в магазинах-партнерах 2022 декабря предложил Альфа-банк. Акция уже действует в магазинах электроники, таких как re:Store и Samsung.

Для получения выгоды от системы вознаграждений в SBP был запущен банк “Синара”. Его стоимость составляет 1,5 процента от любой покупки, совершенной в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022 года по 31 января 20 23 года). МКБ запустит полноценную программу вознаграждения с помощью платежей по QR-коду. ВТБ и “Открытие” разработали различные программы поощрения для клиентов, совершающих такие покупки.

По словам Центрального банка, он приветствует решение торговых фирм и банков стимулировать платежи через SBP.