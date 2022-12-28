Библиотекарям, вахтёрам и журналистам запретили работать удалённо

Министерство труда России опубликовало приказ «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей), которые не могут исполнять свои трудовые обязанности удалённо».

С 1 января 2022 года для сотрудников библиотек, вахтёров и журналистов вводится запрет на «удалёнку»

– Решение продиктовано исключительно здравым смыслом. Как вахтёр или библиотекарь могут дистанционно работать? Что касается журналистов, то эта инициатива исходила непосредственно от трудовых коллективов ведущих изданий, – рассказал журналистам замминистра труда Борис Цукерман.

Как сообщил источник газеты «Ведомости» в правительстве, в ближайшее время ограничения могут быть введены и для других профессий. Планируется ограничить «удалёнки» для поваров, дворников и грузчиков.

—