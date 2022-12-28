 

ЦРПТ: Самая дорогая проданная в России в этом году шуба стоила почти 18 млн рублей

28.12.2022, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самой дорогой купленной в РФ шубой в этом году стало изделие из меха канадской рыси, которая стоила почти 18 млн рублей, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.

Уточняется, что эту шубу купили в сентябре года в Подмосковье за 17,7 млн рублей. Она была произведена в России, передает РИА «Новости».

В прошлом году самым дорогим купленным в стране изделием из меха стала шуба из меха рыси, но импортная, ее стоимость составила 24,9 млн рублей.

Как уточнили в Ozon, на середину декабря покупатели приобрели более чем в три раза больше шуб из натурального и искусственного меха на маркетплейсе, чем за тот же период прошлого года, передает Прайм.

В организации отметили, что преимущественно покупатели заказывают длинные женские шубы свободного кроя из мутона, шубы разной длины из искусственного меха кролика, который имеет схожие тактильные свойства и внешний вид с натуральным мехом.

Также в компании Wildberries рассказали, что спрос на шубы продолжает расти. Так, с 1 по 26 декабря 2022 года их продажи в штуках выросли на 92% год к году. Наиболее динамично (+145%) растет интерес к шубам-чебурашкам, которые, по мнению представителей компании, выбирают экоответственные модницы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.21 / В Украине с начала года осудили почти 330 человек за терроризм и посягательство на территориальную целостность

24.07.20 / Крутой вираж и досрочная посадка лайнера Mahan Air — новое обострение американо-иранских отношений

19.12.21 / Британский переговорщик с ЕС подал в отставку

11.03.22 / В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России

06.08.21 / В Международном аэропорту Киев открылся пункт вакцинации от COVID-19. Прививать будут препаратом CoronaVac

03.05.21 / Потенциал для подрыва мирового порядка есть только у одной страны – Блинкен

11.02.22 / Мураев заявил, что на заседании СНБО в Харькове запретят вещание телеканала “Наш”

08.11.20 / Сторонники Трампа через суд оспорили голосование в Аризоне

30.07.20 / Миллиардер Сергей Гришин: реиндустриализация придаст импульс развитию российской экономики

04.01.21 / УАЗ «Патриот» начнут продавать в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика