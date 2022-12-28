ЦРПТ: Самая дорогая проданная в России в этом году шуба стоила почти 18 млн рублей

Самой дорогой купленной в РФ шубой в этом году стало изделие из меха канадской рыси, которая стоила почти 18 млн рублей, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.

Уточняется, что эту шубу купили в сентябре года в Подмосковье за 17,7 млн рублей. Она была произведена в России, передает РИА «Новости».

В прошлом году самым дорогим купленным в стране изделием из меха стала шуба из меха рыси, но импортная, ее стоимость составила 24,9 млн рублей.

Как уточнили в Ozon, на середину декабря покупатели приобрели более чем в три раза больше шуб из натурального и искусственного меха на маркетплейсе, чем за тот же период прошлого года, передает Прайм.

В организации отметили, что преимущественно покупатели заказывают длинные женские шубы свободного кроя из мутона, шубы разной длины из искусственного меха кролика, который имеет схожие тактильные свойства и внешний вид с натуральным мехом.

Также в компании Wildberries рассказали, что спрос на шубы продолжает расти. Так, с 1 по 26 декабря 2022 года их продажи в штуках выросли на 92% год к году. Наиболее динамично (+145%) растет интерес к шубам-чебурашкам, которые, по мнению представителей компании, выбирают экоответственные модницы.

—