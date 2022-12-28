Песков о словах Медведева об уехавших из России: Момент сейчас эмоциональный

Слова зампреда Совбеза о предателях, уехавших из России, свидетельствуют о том, что момент сейчас эмоциональный, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Медведев говорил о ситуациях, в которых лица нарушают законы России. «Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что сейчас достаточно эмоциональный момент, и многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Медведев.

Напомним, зампред СБ заявил, что люди, которые уехали из РФ и желают ей поражения, должны считаться врагами государства и общества.

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