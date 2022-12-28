 

Мурашко рассказал о повышении ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году

28.12.2022, 13:25, Новости дня
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К концу 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в стране должна дойти до показателя 72,4 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Изначально ведомство ожидало, что в 2022 году ожидаемая продолжительность года с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца будет в пределах 71 года, сообщил глава ведомства в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Но позже стало понятно, что ожидаемая продолжительность жизни дошла до порога в 72,4 года, эти показатели по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года.

Мурашко подчеркнул, что это прогнозные показатели, и в конечном итоге они могут стать выше.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что показатели смертности в стране за 10 месяцев этого года уменьшились на 19%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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