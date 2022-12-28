 

Нет проблемы – Личное мнение

28.12.2022, 13:23, Разное
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Меня откровенно раздражают любые разговоры по поводу изоляции России. Точнее, подмена понятий, когда говорят, что люди никуда выехать не смогут.

Во-первых, про «никуда» — почти весь мир, за исключением нескольких стран, открыт. Спокойно езжайте, отдыхайте, путешествуйте.


Фото: istockphoto.com

Во-вторых, по поводу того, что кто-то там кого-то «не выпустит». Тоже очевиднейший бред и подмена понятий.

Границы на выезд открыты. А если вы не можете в какие-то страны получить визы, то Россия тут не при чём, при этом в случае Европы — всегда можно получить визу другой «более лояльной» страны и въехать через неё.

Это ведь решение этих стран — не пущать! Единой политики у «всех-всех» европейских стран на этот счёт нет, поэтому тут просто нужно проверять информацию перед планируемой поездкой.

Как по мне — не хотят пускать, так и не надо. А для кого это проблема, так тоже ведь вариантов масса:

Например, есть Европейская страна — Румыния. С её паспортом можно путешествовать по всей Европе спокойно, а ещё въезжать без виз в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию. Да, она не вошла в этом году в Шенгенскую зону, не приняли, но гражданам Румынии от этого ни горячо ни холодно, они и так ездили по ЕС без виз и будут ездить дальше.

Румыния не возражает против наличия у вас другого гражданства. При этом остаётся сейчас самым доступным способом получения второго паспорта для россиян.

Сама страна с мягким климатом, красивой архитектурой, комфортными ценами и, в целом, стоимостью жизни в стране. Многие рассматривают паспорт этой страны как «билет в безвиз» для путешествий, ну или второй паспорт «на всякий случай» для себя и детей.

Получить гражданство Евросоюза вам помогут в эмиграционной компании Mircare:


• Все платежи принимают только официально по договору, в белую.
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• Поиск ваших корней входит в стоимость, доплачивать за работу в архиве не придётся.
• Анализ вашего родового дерева происходит после первой консультации, в течение 2-3х дней вашу ситуацию оценят и ответят, есть ли шанс получить гражданство.
• Возврат денег, если что-то пошло не так. Всё прописано в договоре, если получили отказ — полный возврат суммы по договору.

Имея на руках паспорт Румынии, вы можете не только путешествовать, не заморачиваясь с визами, но и работать, открывать бизнес, учиться в странах Евросоюза и не обязательно в Румынии.

Вы всё ещё думаете, что проблема изоляции существует?

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Источник: Лена Миро


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