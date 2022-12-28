 

Приквел “Ведьмака” вошел в список худших сериалов в истории Netflix

28.12.2022, 13:20, Разное
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Сериал “Ведьмак: Происхождение”, который является приквелом оригинального “Ведьмака”, получил рекордно низкие оценки зрителей. Согласно результатам голосования на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, его рейтинг составил всего 8%. Критики присудили шоу 38%. Таким образом, проект попал в список худших сериалов в истории Netflix.

Спустя всего сутки после премьеры шоу его оценили более 2 000 зрителей и 24 кинокритика. Больше всего зрители остались недовольны банальными диалогами и плохими спецэффектами. Кроме того, пользователи сайта отметили скучный сюжет и обвинили создателей проекта в некомпетентности. По их мнению, приквел уступает оригинальному “Ведьмаку” с Генри Кавиллом в главной роли.

Для тех, кто пропустил, “Происхождение” — мини-сериал, в котором сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри и многие другие. Шоу рассказывает о событиях, которые произошли за 1200 лет до событий, описанных в оригинальном сериале. Зрителям решили показать, как появились ведьмаки и чудовища.

Накануне стало известно, почему 39-летняя звезда “Ведьмака” Генри Кавилл покидает сериал. В диалоге с изданием Deadline источник, близкий к актеру, заявил, что изначально тот заключил с Netflix краткосрочную сделку всего на три сезона проекта.


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