 

Белла Торн раскритиковала режиссера, заявившего о флирте с ее стороны

28.12.2022, 13:20, Разное
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25-летняя Белла Торн стала гостьей авторского подкаста Эмили Ратажковски “High Low”, где вспомнила случай из раннего периода своей карьеры. Актриса рассказала, что однажды режиссер одного из проектов, куда пробовалась еще начинающая звезда, заявил, что на прослушивании она флиртовала с ним и заставила его чувствовать себя “крайне неловко”. Отметим, что на тот момент Белле было всего 10 лет.

Я пытаюсь понять: в чем же я виновата? У меня в голове одна мысль: “Что я сделала такого, что он заставил меня почувствовать себя так?”, – задается логичным вопросом актриса. – Но мне наплевать, что я, черт возьми, сделала или сказала. Мне было 10 лет. С чего ты вообще взял, что я с тобой флиртовала?

Белла подчеркнула, что на прослушивании у нее, очевидно, не было времени на кокетство.

Кроме того, на встрече с режиссером вы действительно ничего не можете сказать или сделать. Ты говоришь “привет”, разыгрываешь сцену, уходишь. Нет времени сидеть у него на коленях или заставлять чувствовать себя неловко. 

Несмотря на то, что Белла не раскрыла имя режиссера, она пожелала ему “сгнить в аду”. 

В июне этого года Белла Торн расторгла помолвку с женихом, 28-летним гитаристом итальянской группы Benji-Fede Бенджамином Масколо. Они были в отношениях с 2019 года. С музыкантом Белла сошлась сразу после расставания с певцом и продюсером Mod Sun. В сентябре того же года они дебютировали в качестве пары на красной дорожке мировой премьеры режиссерского дебюта Торн, фильма “Она и он” на кинофестивале в Ольденбурге, Германия. Три месяца спустя влюбленные объявили о помолвке, показав в социальных сетях обручальное кольцо с бриллиантом, однако судьба этой пары сложилась иначе.


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