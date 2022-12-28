На фестивале “Путешествие в Рождество” собрали тысячи подарков для детей из новых регионов

Сбор посылок проходит в рамках акции “Москва помогает”. За первые дни фестиваля жители столицы принесли более пяти тысяч подарков, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, москвичи чаще всего передают детям игрушки, сладкие наборы и книги. Для наших бойцов жители столицы приносят теплые вещи: шарфы, шапки и термобелье.

“Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения”, – уточнила Сергунина.

Акция стартовала 1 декабря. К ней присоединились тысячи волонтеров и десятки тысяч простых москвичей. За неполный месяц собрано 70 тысяч подарков. Часть из них уже отправили жителям новых регионов и военнослужащим.

Всего действует 50 центров акции “Москва помогает”. Помимо площадок фестиваля “Путешествие в Рождество”, они работают в парках, на Северном речном вокзале, ВДНХ и на Воробьевых горах.

Акция продлится до 8 января. Узнать о расположении пунктов сбора гуманитарной помощи можно на интерактивной карте на портале mos.ru.

К поддержке наших бойцов присоединились москвичи разных возрастов. Так, участники акции “Поделись теплом” в возрасте от семи до 80 лет связали более 8,5 тысячи теплых вещей для военнослужащих.