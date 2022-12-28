 

Дава поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

28.12.2022, 13:14, Разное
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Популярный российских хип-хоп-исполнитель и блогер Дава заработал славу еще за несколько лет до начала отношений с певицей Ольгой Бузовой. Его активная деятельность в социальных сетях привлекла и до сих пор привлекает миллионы поклонников, среди которых есть и читатели “Дни.ру”. Для них артист оставил поздравление с Новым годом.

В 2022 году Дава запомнился россиянам из-за скандальных историй с бывшей звездой телепроекта “Дом-2”, хотя Давид Манукян и Ольга Бузова расстались еще в 2021. Кроме того, публика активно обсуждала так называемую “гей-свадьбу”, участником которой стали блогер и Народный артист России Филипп Киркоров.

Личная жизнь у Давы в 2022 году не сложилась и, возможно, поэтому он в поздравлении с Новым годом для читателей “Дни.ру” обратил особое внимание на тему любви. Исполнитель оставил довольно позитивное пожелание.

“Огромный привет “Дни.ру” от Давы! Поздравляют вас с Рождеством, с Наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого лучшего. Самое главное – почаще улыбаться, позитивных вам новостей, рядом людей, которые будут вас поддерживать, искренне любить… И, естественно, чтобы вы тоже их любили”,

– пожелал читателям “Дни.ру” на Новый 2023 год Давид Манукян.


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