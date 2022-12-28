 

Массовые увольнения ведут Силиконовую долину к закату процветания

28.12.2022, 13:05, Разное
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Силиконовая долина в США считалась родиной успешных технологических корпораций — во всяком случае пока Илон Маск не купил Twitter и не уволил без предупреждения половину сотрудников, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Волна увольнений прокатилась также по Amazon и Microsoft. Пока неясно, приведёт ли нынешний кризис к закату золотой эпохи Силиконовой долины, однако репутация многих концернов уже пострадала, и это надолго.

Силиконовая долина в США в большей мере, чем какой-либо другой регион, считается родиной успешных технологических компаний и стартапов. Многие карьерные пути также начинались здесь. Однако самое позднее с того времени, как Илон Маск купил и реструктурировал службу коротких сообщений Twitter, взлёт, похоже, остался позади. Миллиардер уволил половину сотрудников. Волна увольнений также прошла и в Meta*, Amazon и Microsoft. Это привело к большой неуверенности в отрасли.

«Окей, народ, теперь надо поддать газу». Пристегните ремни, Twitter падает. Человек, нарисовавший эти карикатуры, знает, каково это. Он сам работал инженером программного обеспечения в службе коротких сообщений. До тех пор, пока Ману Корне не уволили в ноябре.

МАНУ КОРНЕ, бывший сотрудник Twitter: Всё произошло довольно быстро, эффективно и очень жёстко. Внезапно я лишился доступа к сети компании. Я не получил никакого предварительного предупреждения, никакого звонка или электронного письма. Всё это пришло уже позже.

Уволен бессрочно — так произошло со 150 тысячами сотрудников американской технической отрасли в этом году, независимо от того, работали они в Microsoft, Amazon или Facebook**. Во время пандемии технологические концерны ещё получали рекордную прибыль. Деньги не играли для них никакой роли. Теперь же многим впервые в их истории пришлось экономить.

СКОТТ КЕССЛЕР, аналитик: Есть компании, которые наняли тысячи, а некоторые даже десятки тысяч новых сотрудников. И внезапно они обнаружили, что рост мировой экономики замедлился, и то же самое касается их предприятия.

Значит ли это, что золотые времена Силиконовой долины остались позади? Пока неясно, насколько сильно экономический кризис коснётся долины. Однако можно с уверенностью говорить о том, что боссы технологических компаний, которые, как Илон Маск, увольняют сотрудников без уведомления, уже сейчас надолго подпортили свой имидж.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

 


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