Новая эпоха соперничества грозит США сближением Москвы и Пекина

В мире вновь обостряется геополитическая борьба между великими державами. В результате этого противостояния Москва и Пекин могут образовать альянс и подорвать многолетний миропорядок, созданный Вашингтоном, пишет The Economist.



AP

Президент США Джо Байден называет это десятилетие «решающим». Тем не менее его определение едва ли отражает момент — начало новой эпохи геополитического соперничества великих держав, при котором миропорядок, созданный американцами, «может быть насильственно разрушен» Россией и Китаем, пишет The Economist.

По утверждению издания, российская спецоперация на Украине разрушила нормы, установленные после окончания Второй мировой. Кроме того, впервые за многие годы конфликт «возродил призрак ядерной войны».

Однако, с точки зрения Вашингтона, РФ представляет лишь «неотложную» проблему. Более серьёзная угроза мировому порядку исходит от Китая, «единственной страны, способной свергнуть Америку с трона выдающейся мировой державы», считает The Economist.

Вооружённые силы Китая стремительно расширяются. Страна уже обладает самым большим военно-морским флотом в мире, третьими по величине ВВС, большим количеством ракет, а также средствами для ведения войны в космосе и киберпространстве.

Возникает вопрос: что если дружба «без границ» между Россией и Китаем превратится в настоящий союз? Пока нет никаких свидетельств того, что Пекин активно помогает Москве в её спецоперации. Но эти «евразийские автократии» регулярно проводят военные учения, и, по мнению некоторых высокопоставленных американских чиновников, они обязательно сблизятся, обращает внимание The Economist.

По мере того как Китай наращивает свой стратегический арсенал, США придётся осваивать «новое искусство трёхстороннего ядерного сдерживания». Это, в свою очередь, может привести к новой гонке вооружений, особенно если в начале 2026 года истечёт срок действия российско-американского договора СНВ-III, рассуждает издание.

Эта трансформация происходит на фоне снижения относительного веса Соединённых Штатов в мировой экономике. За последнее столетие ВВП страны был намного выше, чем у её соперников. Однако в наши дни Китай ненамного отстаёт от Америки по этому показателю и даже превосходит её, если исходит из паритета покупательной способности, отмечает The Economist.

На недавнем заседании Генассамблеи ООН Вашингтон и его союзники добились осуждения Москвы. Но это голосование показало хрупкость поддержки Запада на глобальном юге. Многие региональные страны считают себя «жертвами далёкого европейского конфликта», который привёл к росту цен на топливо и продовольствие и отвлёк внимание международной общественности от других кризисов. Более того, они не хотят оказаться в эпицентре холодной войны между Америкой и Китаем, поясняет издание.

Запад отреагировал на такие опасения несколькими инициативами. Он настоял на создании механизма, позволяющего Украине экспортировать зерно, попытался ограничить цены на российскую нефть и создал собственный инвестиционный механизм для противодействия китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Вдобавок Байден смягчил свои ранние попытки разделить мир на демократии и автократии. Он провёл ряд крупных региональных встреч на высшем уровне, в том числе с лидерами из Азии, с островов Тихого океана, из Латинской Америки и Африки, напоминает The Economist.

Но, по мнению издания, в стратегии Белого дома существует «большая дыра» — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы ещё теснее связать союзников и друзей. Напротив, курс, предлагаемый Байденом, предусматривает активный протекционизм, что вызывает напряжённость в отношениях с европейскими и азиатскими партнёрами, поскольку ограничивает доступ к американскому рынку и лишает их инвестиций.

Ещё одна постоянная тревога связана с состоянием демократии на Западе, особенно в Америке. Спустя почти два года после штурма Капитолия США, по-видимому, отдаляются от Трампа и его соратников, отрицающих выборы, но в политическом плане страна остаётся сильно поляризованной. «Здоровье американской демократии необходимо для её способности привлекать друзей и отстаивать своё лидерство», — предупреждает The Economist.