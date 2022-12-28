Мнение: Рука Москвы?

Национальная музыкальная академия Украины им.П.И Чайковского, она же Національна музична академія України імені Петра Чайковського, она же Киевская консерватория отказалась убирать из названия имя русского композитора.

Ученый совет академии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом». Преподаватели отметили, что у композитора – украинские корни. И напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине «с неимоверной любовью».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, написал, что решение не лишать консерваторию имени Чайковского было принято на собрании в понедельник, 26 декабря.

Министр не скрывает своего недовольства по поводу принятого решения: «И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять [произведения] Чайковского».

К слову, Киевскую консерваторию основали 27 октября 1863 года на базе музыкального училища киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940-м консерватории присвоили имя Чайковского. В 1995-м по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Неужели, ФСБ дотянулось до Киева и завербовало преподавателей? И поэтому они отказались убирать из названия музыкальной академии имя Петра Чайковского? Или обошлось без ФСБ, преподаватели и сами умные?

На снимке: Национальная музыкальная академия Украины им.П.И Чайковского, фотография отсюда

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