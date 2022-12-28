Мнение: Рука Москвы?

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28.12.2022, 12:56, Разное
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Национальная музыкальная академия Украины им.П.И Чайковского, она же Національна музична академія України імені Петра Чайковського, она же Киевская консерватория отказалась убирать из названия имя русского композитора.

Ученый совет академии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением об «опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом». Преподаватели отметили, что у композитора – украинские корни. И напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине «с неимоверной любовью».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, написал, что решение не лишать консерваторию имени Чайковского было принято на собрании в понедельник, 26 декабря.

Министр не скрывает своего недовольства по поводу принятого решения: «И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять [произведения] Чайковского».

К слову, Киевскую консерваторию основали 27 октября 1863 года на базе музыкального училища киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940-м консерватории присвоили имя Чайковского. В 1995-м по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Неужели, ФСБ дотянулось до Киева и завербовало преподавателей? И поэтому они отказались убирать из названия музыкальной академии имя Петра Чайковского? Или обошлось без ФСБ, преподаватели и сами умные?

На снимке: Национальная музыкальная академия Украины им.П.И Чайковского, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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