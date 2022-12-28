Мнение: О долгожданном русском ответе… Пробуждение тайной силы?

Русский человек запрягает долго. Но уж когда запряжёт — попробуй-ка его останови!

Так вышло и на этот раз. Блогеры, эксперты, журналисты, analyst‘ы и прочие властители дум уже и ждать устали, будоражась вопросами «Когда же? Ну когда уже? Ну???». Но наверху сохраняли олимпийское спокойствие, быть может, лучше всех понимая, какое блюдо надо подавать холодным.

И вот он — ответ! Решительный. Суровый. Сильный. Бескомпромиссный и беспощадный.

Российский президент Владимир #Путин подписал тот самый указ, вводящий ответные меры на установленный «Соединёнными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами» предельный уровень контрактных цен на российскую #нефть и нефтепродукты. Да, его пришлось немного подождать. Но ведь оно того стоило?

Решимость читается в этом судьбоносном документе буквально с первых срок, с первых слов. Действия #США и их союзников сразу, без обиняков и экивоков, по-русски жёстко называются «недружественными» и «противоречащими международному праву». Да, это — серьёзный вызов гегемону: вот так вот называть вещи своими именами, не прячась за обтекаемыми дипломатичными формулировками. Ведь каждый русский человек знает, что реальная «Сила — V Правде!». А теперь об этом узнает и весь мир.

Беспрецедентно суровым вышел и первый же пункт президентского указа №961, который прямо запрещает «поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». То есть, всё, как и было обещано: #Россия не будет продавать свою нефть тому или тем, кто прямо или косвенно в контрактах пропишут, что станут придерживаться установленного Штатами сотоварищи ценового потолка на российское «чёрное золото».

Нефтетрейдеры моментально оценили всю мощь этого хода Кремля. Не успели ещё чернила с президентского «Паркера» просохнуть на вощёной бумаге с текстом указа, а мировые #цены на нефть выросли сразу на #доллар! То есть, только за первые сутки совокупные потери недружественных стран составили около 100 млн долл., причём независимо от того, какой нефтяной сорт они импортируют. Указ Владимира Путина, по факту, повлиял на весь рынок. Вот это размах, вот это зама́х!

При этом Россия вовсе не станет, как того ожидают западные политики и аналитики, «стрелять себе в ногу». Президентский указ предусматривает и высокую степень адаптивности. В нём не только не прописаны конкретные ценовые уровни, соблюдение которых могло бы считаться неприемлемым, но также и содержится возможность продолжать поставки нефти «на основании специального решения президента Российской Федерации». Кроме того, конкретные механизмы исполнения этого совершенно бескомпромиссного нормативного акта в основном переданы на откуп правительству. Что, бесспорно, позволит их сделать ещё гибче.

И даже дата, с которой всё начнётся, однозначно не прописана. Поистине, «иезуитский» ход от признанного мастера «многоходовочек»! Теперь ведь враги всю голову сломают, пытаясь понять оно это, или не оно. Ну и пусть…

А главное, чего не уловили многие поспешившие комментаторы, так это несокрушимая опора путинского указа «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере…» на исконно русские #традиции. В связи с чем сразу вспоминается и нетленная классика про «чижика съел», и глубоко народный «зама́х на #рубль», и…

ОК, ладно, это всё был #сарказм

Нет, в принципе, «рамочный» характер указа №961 вполне логичен, учитывая, что западные страны согласовали не только сам механизм ценового потолка, но и порядок его пересмотра. В этом смысле всю конкретику как раз правильно отдавать на уровень правительства и Минэнерго. Что позволит создать работающий, но гибкий механизм ограничений на поставку нефти, учитывающий в том числе интересы бюджета. Который и так будет в следующем году в глубоком анусе дефиците. И, в общем, есть неслабое подозрение, что российский ответ на западный «потолок» постигнет примерно та же судьба, которую чуть раньше поимел переход к схеме «газ за рубли»: попиарили — и забыли.

Зато другой момент, вроде бы «технический», по-настоящему важен. Указ позволяет экспортёрам нефти получать исключения в «индивидуальном» порядке, причём в отсутствие какой-либо чётко прописанной или хотя бы минимально транспарентной процедуры их получения. И это означает, что какой-нибудь одной нефтекомпании могут её #экспорт «обрубить» или сильно «обкорнать», а другой — оставить экспортный поток практически целиком. И выручку тоже.

Допустим даже, что речь не о коррупции в её простейшем — чемоданном — понимании. Но это, в принципе, путь к ещё большей консолидации нефтяных активов в правильных руках. По-настоящему жёсткой и бескомпромиссной.

Ради неё всё и затевалось?

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