Весы просто отказывались лечиться: что было причиной конца прошлой жизни каждого знака зодиака

Некоторые эзотерики верят в теорию о реинкарнации. Речь идет о том, что душа перерождается в нескольких жизнях, чтобы выполнить свою миссию, свое предназначение на этой Земле. Если верить в данную теорию, то вот предположения о том, что могло послужить причиной смерти представителей каждого знака зодиака.

Овен

Представителя огненной стихии по натуре очень страстные, импульсивные, самоотверженные. В них есть дух авантюризма, и именно он порой толкает их на безрассудные поступки: причем, порой даже с летальным исходом. В прошлой жизни представители данного знака могли уйти из жизни как раз из-за разборок на почве ревности, например, или из-за очередной сомнительной авантюры.

Телец

Представители земной стихии по натуре являются трудоголиками. Они порой настолько погружаются в реализацию поставленных целей, что совершенно забывают об отдыхе. Не исключено, что в прошлой жизни Тельцы как раз и подорвали свое здоровье из-за переутомления.

Близнецы

Представители воздушной стихии не придают особого значения произнесенным словам, а потому своими необдуманными высказываниями могут задеть чувствительных людей. Есть предположение, что в прошлой жизни причиной гибели представителей данного знака стала месть обиженного ими человека.

Рак

Представители водной стихии самоотверженно бросаются на помощь даже малознакомым людям. Не исключено, что в прошлых жизнях они были спасателями и трагически погибли, спасая кому-то жизнь: например, вытаскивая человека из пылающего дома.

Лев

Представители огненной стихии очень верны и преданы своим близким, всегда стоят на страже их интересов, обеспечивают надежную защиту. В прошлых жизнях Львы могли погибнуть, защищая честное имя кого-то из родных.

Дева

У представителей земной стихии есть острый дух соперничества. Ради того, чтобы превзойти конкурента, Девы способны на многое. В конце концов, они нашли свою погибель в прошлой жизни, не соизмерив свои силы и возможности в стремлении утереть нос сопернику.

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Весы

Представители воздушной стихии нередко считают себя умнее других: причем, даже в тех сферах, с которыми никогда не сталкивались. Весы в прошлой жизни могли умереть только потому, что не обращались за помощью к врачам, когда действительно нуждались в помощи. Они занимались самолечением.

Скорпион

Представители водной стихии любят «темные делишки», закулисные тайны и интриги. Не исключено, что в прошлой жизни именно это и стало причиной их гибели. Например, их мог устранить соперник, оказавшийся более искусным в стратегии по достижению успеха.

Стрелец

Представители земной стихии обожают авантюры, путешествия, им нравится посещать новые места. При этом далеко не всегда Стрельцы узнают о культуре того края, куда собираются. В прошлой жизни они также могли посетить новый для себя регион, по незнанию нарушить какой-то местный обычай и за это быть покараны.

Козерог

Представители земного знака отличаются бережливостью, экономностью. Они привыкли к тому, чтобы делать большие накопления и хранить немало денег на банковском счету или просто под подушкой. В связи с этим в прошлой жизни Козероги могли стать жертвами грабителей, желающих поживиться за их счет.

Водолей

У представителей воздушной стихии прослеживается бунтарский дух и также присутствует обостренное чувство справедливости. Не исключено, что в прошлой жизни они погибли, сражаясь за какое-то правое дело.

Рыбы

Представители водной стихии очень чувствительные, романтичные персоны. В любви они так часто идеализируют партнеров, что потом из-за этого сталкиваются с разочарованиями. В прошлой жизни они могли погибнуть из-за того, что покончили с собой из-за трагичной лав-стори (например, из-за предательства любимого человека).