 

Кети Топурия рассказала, зачем каждый год залезает под стол во время боя курантов

28.12.2022, 12:15, Разное
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Telegramma взяла интервью у Кети Топурия об уникальном новогоднем ритуале. По словам певицы, каждый год она загадывает желание под столом во время боя курантов.

“В детстве был такой обычай: Я залезала под стол, чтобы загадать желание, а потом выходила из-за стола. Это традиция, которую я соблюдаю, и каждый раз желания сбываются”, – сказала Кети Топурия.

По словам певицы, 31 декабря 2022 года она проведет со своими близкими. Знаменитость отказалась работать в новогоднюю ночь.

Кети Топурия – мать двоих детей. Певица, которая в то время была матерью-одиночкой, родила в 2015 году Оливию от Льва Гейхмана. Во второй и последний раз Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. В 2021 году у знаменитости родился сын Адам.


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