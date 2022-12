Digital Foundry: Nintendo передумала выпускать более мощную Switch Pro

Nintendo планировала выпустить обновленную модель Switch. В СМИ она неоднократно называлась Switch Pro или Switch 4K. Однако Nintendo решила отказаться от этих планов и сосредоточиться на Switch 2 – полноценном преемнике гибридной консоли. Джон Линнеман, технический обозреватель Eurogamer, поделился этой информацией в подкасте Digital Foundry.

По словам журналиста, его мысли о планах Nintendo на будущее были основаны на беседах с различными разработчиками из разных студий. Согласно моим разговорам с разработчиками, Nintendo планировала выпустить промежуточную консоль, но, похоже, что они отказались от этих планов. Линнеман заявил, что теперь мы можем ожидать полноценную замену Switch. Ранее появлялись сообщения о том, что разработчикам Nintendo раздавались комплекты Switch Pro. Сообщалось даже, что они готовят эксклюзивные игры. Но если Линнеман прав, то, похоже, это начинание прекратилось. Причины этого неизвестны.

Пандемический коронавирус вызвал дефицит компонентов, которые были бы необходимы для производства новых консолей. Возможно, определенную роль сыграло активное планирование промежуточной модели. Однако продажи Switch были на рекордно высоком уровне, и Nintendo не чувствовала необходимости в усовершенствовании модели.

За неделю до презентации Switch OLED агентство Bloomberg опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что в разработке находится новая модель Switch с поддержкой 4K, которая будет выпущена в конце 2022 года. Nintendo быстро опровергла эту информацию в заявлении, направленном инвесторам.

Нейт Дрейк, известный инсайдер, рассказал осенью 2021 года, что Nintendo Switch 2 может быть выпущена одновременно с Switch Pro и Switch 4K.

По мнению Джона Линнемана, Switch 2 появится не раньше 2023 года. Обозреватель считает, что Nintendo будет продавать Switch, Switch Light и Switch OLED в течение следующего года. Есть и крупные эксклюзивы, такие как Pikmin 4 и Fire Emblem Engage, а также The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.