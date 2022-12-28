 

ФСБ: В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт по заданию украинских спецслужб

28.12.2022, 12:00, Новости дня
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ФСБ уничтожила в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. После его совершения они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По сообщению ЦОС, ФСБ пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР, после совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России, передает ТАСС.

В ФСБ добавили, что при задержании в пригороде Нальчика террористы оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы, они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в исправительной колонии №3 в Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в пресс-службе СК, следственным управлением по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение оружия), а также ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) УК.

На месте боестолкновения обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в районе станицы Солдатской в Кабардино-Балкарии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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