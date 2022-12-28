Депутат ГД Дьяконова провела кулинарный мастер-класс для жен мобилизованных жителей Липецкой области

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова организовала для супруг мобилизованных из Липецкой области новогодний мастер-класс в кулинарной студии, она пояснила, что идея о такой домашней встрече возникла не случайно.

«Близятся самые семейные и теплые праздники – Новый год и Рождество. Мы регулярно встречаемся с женами мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нас на передовой. Вместе с волонтерами поддерживаем женщин в разных социальных и бытовых вопросах. Но порой не хватает времени на то, чтобы поговорить по душам, не торопясь», – приводятся слова Дьяконовой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат отметила, что на таких встречах можно не только готовить вкусные блюда, но и общаться на разные темы. По ее утверждению, организаторы постарались подарить женам «тепло, веру в себя, в лучшее, поскольку от их психологического состояния зависит и моральный дух наших бойцов».

Дьяконова и жены военных испекли штрудель с яблоками и приготовили филе белой рыбы. А затем вместе попробовали блюда и поговорили. Наталья рассказала депутату Госдумы, что ее супруга Владимира мобилизовали в октябре, они поддерживают связь по телефону.

«Сначала я сильно волновалась за него, но сейчас этот тяжелый душевный период позади. Я осознала, что должна поддерживать позитивный настрой и для него, и для себя, и для детей. Такие теплые встречи, как сегодняшняя, очень помогают в этом», – поделилась Наталья.

С Екатериной Дьяконова познакомилась еще в прошлом году – женщина тогда делилась своим опытом по открытию ателье на средства соцконтракта. Она рассказала депутату Госдумы, что сейчас, когда муж на фронте, она переключилась на ведение его бизнес-проекта.

«Я понимаю, что это временно. Как только он вернется, мы продолжим заниматься обоими проектами. Нужно верить в нашу победу. Такие почти семейные встречи, как сегодняшняя, очень помогают в этом», – сказала Екатерина.

Во время мастер-класса к депутату Госдумы обратилась одна из матерей мобилизованных жителей Липецка с просьбой решить ее жилищный вопрос. Дьяконова пообещала оперативно помочь женщине.

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