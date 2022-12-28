 

Медведев: Те, кто призывает к поражению России, должны считаться врагами общества

28.12.2022, 12:00, Новости дня
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Тех граждан, которые ненавидят свою страну и желают ей поражения, должны считаться врагами общества, вне зависимости от юридической квалификации их деяний, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что при прочтении «опусов сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века» наступило время «великого фарса». Медведев в своем Telegram назвал «свинтившими уродами» тех, кто желает своей стране гибели и скорейшего поражения.

По мнению Медведева, предатели, ненавидящие свою страну, должны считаться врагами общества и врагами государства.

«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», – написал зампред СБ.

Он добавил, что таких лиц нельзя пускать в Россию до конца их жизни, а также их следует полностью отрезать от источников доходов в стране, в чем бы они ни состояли.

При этом возвращение в страну возможно, если такие люди публично раскаются, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование. Однако Медведев добавил, что лучше им не возвращаться.

Ранее Медведев заявил, что Запада с помощью столкновения двух близких народов хотят сдержать потенциал РФ и затормозить ее развитие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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