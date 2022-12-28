 

Экс-возлюбленные Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд поздравили общего сына со вторым днем рождения

28.12.2022, 11:51, Разное
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Накануне, 27 декабря, общему сыну 31-летней Эммы Робертс и 38-летнего Гаррета Хедлунда Родосу исполнилось два года. По этому случаю оба звездных родителя опубликовали в своих аккаунтах трогательные поздравления, сопровожденные снимками малыша. 

С Днем рождения моего мальчика-ангела Родоса! Я люблю тебя безгранично! – написала в своем блоге Эмма.

Со вторым днем рождения моего прекрасного маленького мальчика Родоса! Я люблю тебя больше, чем что-либо еще! – присоединился к ней Гаррет уже на своей странице в соцсетях.

Напомним, что Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд расстались в 2021-м спустя всего год после рождения сына. Их роман развивался стремительно — они начали встречаться в марте 2019 года, а в декабре 2000-го уже стали родителями. До отношений с Хедлундом Эмма была помолвлена с актером Эваном Питерсом, с которым встречалась с 2012 по 2019 год.  А Гарррет Хедлунд четыре года был в отношениях с Кирстен Данст и даже сделал ей предложение. Но до свадьбы дело так и не дошло.

С этого лета Эмма Робертс встречается с малоизвестным начинающим актером Коди Джоном. Об этом стало известно после того, как актриса запостила в социальные сети совместные фотографии. 


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