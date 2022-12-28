Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые показали лицо девятимесячной дочери

Голливудский актер Шайа ЛаБаф и Миа Гот тщательно оберегают свою 9-месячную дочь Изабель от назойливой прессы. Однако сегодня папарацци удалось сделать кадры, на которых видно лицо малышки. Их опубликовало издание Daily Mail. Эксклюзивные снимки смотрите в нашем Telegram-канале.

Звездную пару заметили в Пасадене. Влюбленные гуляли по городу и по пути зашли в кофейню. Пока Миа делала заказ, Шайа играл с дочерью.

Шайа ЛаБаф и Миа Гот до сих пор не сделали официального заявления о возобновлении отношений. Пара поженилась в 2016 году, но спустя два года их брак распался. А в 2021 году их снова заметили вместе.

Хотя молодые родители держали в тайне пол и имя новорожденной, актер решил рассказать об их семье после скандальных заявлений Оливии Уайлд о том, что она уволила его из своего нового фильма “Не волнуйся, солнышко”. ЛаБаф утверждает, что он сам ушел из проекта, потому что не мог найти время для репетиций.

Накануне 28-летняя актриса Мия Гот блистала на премьере фильма “Жемчужина” режиссера Тайя Уэста, которая прошла в рамках 79-го кинофестиваля в Венеции. В триллере девушка исполнила главную роль, а поэтому в тот вечер была особенно хороша.