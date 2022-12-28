 

Сбежавшую от престарелого мужа из-за проблем в постели Славу сдали с потрохами: Скрыла реальную причину

28.12.2022, 11:45, Разное
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Уже вторую неделю поклонники певицы и пресса не утихают из-за ее внезапного разрыва с престарелым любовником Анатолием Данилицким. Замужем за ним Слава, несмотря на длительные отношения, не была, но на публике и в интервью мило называла его “мужем”.

В итоге их союз разрушился, а предпосылки к этому злые языки рассмотрели уже давно. Например, когда звезда сбежала от своего возлюбленного из-за проблем с постели. Парочка разъехалась по разным квартирам. Как говорила сама артистка, благоверный жутко храпел и мешал ей спать.

Так гражданские супруги жили несколько лет. Ну, а теперь певица Слава окончательно рассталась с Анатолием Данилицки, причем так и не рассказала поклонникам, почему это произошло. Психолог Андрей Зберовский в разговоре с Пятым каналом буквально сдал артистку с потрохами: он считает, что она скрыла реальную причину разрыва и пичкает публику глупыми отговорками.

А еще специалист уверен, что вся проблема в том, что звезда просто-напросто не захотела работать над своими отношениями. Взять хотя бы тот же храп, от которого она страдала. Этот недостаток можно легко решить хирургическим путем, говорит психолог, тем более, у пары на это были деньги.

“Давайте будем честны: если люди хотят быть вместе, они вопросы решают. Модель гостевого брака их устраивала изначально”, – проанализировал ситуацию певицы Славы эксперт.


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