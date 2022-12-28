Дети участников СВО посетили новогодние мероприятия в Москве

В Москве развернута новогодняя программа по доставке билетов на представления и подарков для семей мобилизованных. Об этом рассказал замруководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.

Накануне состоялись первые представления для детей в возрасте до 13 лет. Ребята посетили Елку мэра в Гостином Дворе, новогодние мероприятия в Кремле и цирке на проспекте Вернадского, отметил Филиппов.

Мероприятия продлятся до 8 января. Семьи могут выбрать удобную дату посещения мероприятий, сообщается на портале mos.ru.

Кроме того, город организует доставку подарков семьям мобилизованных. В программе участвуют 250 представителей молодежного совета комплекса социального развития столицы. Раздача подарков продлится до 30 декабря.

Также детей участников специальной операции приглашают бесплатно посетить катки в парках Москвы. В акции участвует 14 площадок в центре и в районах.

Например, дети мобилизованных могут посетить каток в Парке Горького. Предусмотрено два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Также площадки расположены в садах “Эрмитаж” и имени Баумана, в Таганском парке, парках “Красная Пресня”, “Сокольники”, “Ходынское поле” и других.