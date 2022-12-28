Кризис роста стоимости жизни грозит британским ритейлерам новыми банкротствами

По мнению экспертов по розничной торговле, продолжающийся кризис роста стоимости жизни в Великобритании приведёт к тому, что на фоне экономической неопределённости банкротства в этой сфере продолжатся и в течение следующего года. Благодаря этому более крупные и успешные фирмы смогут и дальше «поглощать» пострадавших конкурентов, как происходит сейчас, пишет Bloomberg.



AP

Кризис роста стоимости жизни приведёт к тому, что в 2023 году ещё больше британских ритейлеров окажется на грани банкротства, предупреждают эксперты в сфере розничной торговли. По их мнению, об этом свидетельствует и значительное падение курса акций в этом году даже среди гигантов онлайн-торговли, пишет Bloomberg.

Аналитики предупреждают, что сложная экономическая ситуация на фоне инфляции будет провоцировать дальнейшие неудачи в розничной торговле и в течение следующего года, в результате чего более крупные фирмы смогут поглощать пострадавших конкурентов. Об этом свидетельствуют и недавние громкие банкротства таких британских ритейлеров, как Joules и Made.com, отмечается в статье.

На протяжении 2022 года в Великобритании также наблюдался заметный скачок количества взаимных претензий и разбирательств между розничными и потребительскими компаниями, пишет Bloomberg. Как считают специалисты по страхованию кредитов из компании Atradius, это говорит о растущем уровне экономической неопределённости, в результате чего некоторые фирмы были вынуждены начать процесс рефинансирования или масштабной реструктуризации.

По мнению Эрин Брукс, которая занимает должность управляющего директора и главы отдела по розничной торговле в Европе в компании Alvarez & Marsal, недавние сделки по покупке брендов Joules и Made.com фирмой Next также могут указывать на дальнейшую консолидацию, поскольку более мелкие торговые фирмы испытывают всё более сильное давление из-за постоянного роста затрат.

Некоторые британские ритейлеры и бренды уже имели более слабый баланс из-за негативных последствий пандемии COVID-19. А теперь они страдают и от заметного снижения потребительской активности, наряду с перебоями в поставках и ощутимым ростом цен — однако у них «всё ещё есть что предложить», пояснила она.

Поэтому некоторые из более крупных и надёжных торговых групп наверняка не упустят случая воспользоваться этой возможностью и выкупить долю акций по выгодным ценам, прогнозирует Брукс. Например, акции таких гигантов онлайн-торговли, как Boohoo и Asos, упали за последний год более чем на 70% после снятия карантинных ограничений и открытия обычных магазинов, а также из-за негативного влияния кризиса на потребительский бюджет.

Брукс полагает, что результаты работы в период Рождества могут иметь крайне важное значение для многих британских ритейлеров, особенно с приближением потенциально сложного начала 2023 года, когда многие ожидают, что прогнозы по поводу экономической рецессии подтвердятся. «Это Рождество имеет очень критическое значение, поскольку многие предприятия розничной торговли в течение года находились в подавленном состоянии. И если Рождество пройдёт успешно, то это даст им прочную основу», — подчеркнула она.

Давление кризиса на британский сектор розничной торговли уже привело к тому, что за этот год там было предъявлено на 71% больше требований об оплате, чем в 2021 году. Более критичная ситуация наблюдалась только в строительстве, рассказал Джеймс Берджесс, коммерческий директор компании Atradius UK.

По его словам, в розничной торговле за этот период наблюдался заметный рост количества просроченных платежей и ситуаций, когда компании оказываются неплатежеспособными. На многие из них также негативно повлияло прекращение действия схем государственной поддержки, пояснил он.

Кроме того, ряд крупных ритейлеров, таких как THG, AO World и Asos, сократили покрытие своего кредитного страхования в течение года на фоне опасений среди инвесторов, и особенно заметно это в секторе онлайн-торговли, заявил Берджесс. «Так называемый золотой квартал, когда розничные продажи обычно увеличиваются благодаря крупным событиям, таким как Рождество и «чёрная пятница», в этом году имеет более важное значение, чем когда-либо», — подчеркнул он.

Эксперты продолжат следить за статистикой и анализировать результаты, полученные после Рождества. Однако на протяжении последнего квартала 2022 года в британском секторе розничной торговли уже была зафиксирована пара крупных сбоев — поэтому можно ожидать, что подобные негативные тенденции сохранятся и в наступающем году, предупредил Берджесс.