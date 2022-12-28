С ростом тарифов всё больше французов отапливают дома дровами

Подскочившая стоимость электроэнергии и топлива вынудила многих французов переходить на отопление дровами или древесными гранулами, передаёт France 2. Правительство поощряет такое решение скидкой и планирует увеличить число домов с таким типом отопления до 9 миллионов.

Запас дров вернулся на своё место в гараж. В доме Дени Киффера камин теперь не просто украшение: в этом году его снова начали топить.

ДЕНИ КИФФЕР, владелец камина: Температура уже поднялась на один градус, а прошло не более получаса. С 19 поднялась почти до 20.

Обычно этот житель Эльзаса использует для отопления газ, однако в этом году из-за роста цен он как можно больше прибегает к дровам.

ДЕНИ КИФФЕР: Мне удалось сократить траты на электроэнергию почти на 30—40 процентов благодаря камину, который обогревает весь этаж и комнаты наверху.

В этом году дрова обошлись ему в 150 евро благодаря помощи от администрации города. По всей Франции власти призывают домохозяйства переходить на дрова. Продажи резко подскочили: в прошлом году продали на 41 процент больше гранульных печек и на 120 процентов — котлов.

Свой дом, который полностью построен из дерева, хозяин-плотник отапливает только древесными гранулами.

ЖАН-ЖЮЛЬЕН УОЛФФ, владелец гранульной печки: Она включается автоматически и сама. Больше ничего не надо делать.

ЖУРНАЛИСТ: Её хватает для отопления всего дома?

ЖАН-ЖЮЛЬЕН УОЛФФ: С лихвой.

Главный секрет кроется в усиленной изоляции. Этой зимой гранулы обошлись ему в 830 евро: за год их цена увеличилась почти вдвое, однако для него они остаются лучшим решением.

ЖАН-ЖЮЛЬЕН УОЛФФ: В настоящее время гораздо дешевле отапливать таким способом, потому что даже при выросшей цене на гранулы он остаётся по сравнению с топливом и электричеством более выгодным.

Во Франции 7 миллионов домов отапливаются дровами. В следующем году правительство намерено увеличить эту цифру на 2 миллиона.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2022 года.