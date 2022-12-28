Мнение: Как мы заработаем на нефтяном потолке

Вся стратегия США строится на тезисе «они не посмеют». В 2008 американские эксперты уверяли, что Россия не посмеет ответить, когда Грузия нападёт на русских миротворцев в Южной Осетии. В 2013 они говорили, что Россия не посмеет защитить Крым. В январе 2022 — что русские не посмеют ударить ядерным оружием по США, если конфликт на Украине примет угрожающий России оборот.

Последний прогноз, к счастью, остался непроверенным, так как восточноевропейские боевики не показали тех успехов, которых от них ожидали американцы. Зато американские эксперты имели возможность испытать очередной свой прогноз — о том, что русские не посмеют отказаться от соблюдения введённого Западом потолка цен на нефть. Разумеется, и на этот раз американские эксперты ошиблись. Трагедия США в том и состоит, что инфантильное «они не посмеют» — единственная альтернатива трезвому «мы проиграли». Если в США признают, что Россия, Китай, Саудовская Аравия и прочие игроки слишком сильны, чтобы их прогнуть, американцам останется только капитулировать. На капитуляцию, то есть на добровольное сложение полномочий мирового коррумпированного полицейского, США ещё не готовы.

Расчёт американцев строился на нескольких наивных предположениях:

1. Россия не сможет вытерпеть боль от снижения объёмов экспорта нефти.

2. Кремль не посмеет запретить российским «олигархам» соблюдать потолок.

3. Россия не сможет продавать нефть без разрешения Запада, то есть без западных страховщиков.

4. Введение нефтяного потолка понизит цены на нефть.

Как я уже показал выше, современные американцы плохи в расчётах. Они ошиблись по всем пунктам.

Во-первых, ещё в 2014 было понятно, что США попытаются нас раздавить, так что всё это время мы перестраивали экономику в сторону большей устойчивости. Запас прочности у России огромен. Если завтра случится невозможное, — прилетят инопланетяне и остановят наш экспорт нефти полностью, — российский бюджет начнёт слегка потрескивать, но не более того. За несколько лет мы адаптируемся к новым условиям, при этом в течение переходного периода экономика будет скорее стагнировать, нежели падать.

Во-вторых, вчера Владимир Путин подписал указ, который прямо запрещает российским компаниям соблюдать нефтяной потолок. Цитирую (ссылка):

…запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя…

На Западе до сих пор думают, будто Россия застряла где-то в девяностых, когда американские советники помогали отечественным крысам разворовывать нашу страну. Тот факт, что Россия — не США и не Украина, что наши крупные бизнесмены не могут выдвигать политические требования, они просто отказываются признавать, как слишком для себя неприятный. Процитирую господина Фридмана — миллиардера, которого включали в состав гипотетической «семибанкирщины», переизбравшей Бориса Ельцина в 1996 (ссылка 1, ссылка 2):

Если целью санкций было вынудить людей наподобие [Михаила Фридмана] оказать давление на Путина, она почти невыполнима. «Я никогда не работал в государственной компании и не занимал госдолжностей, — говорит Фридман. — Если руководство Евросоюза думает, что после санкций я выйду на Владимира Путина и попрошу его прекратить боевые действия, если они считают, что это сработает, тогда мы в большой беде. Это означает, что принимающие решения люди ничего не понимают о России. Это очень опасный момент для нашего будущего».

Это было во-вторых. Теперь третье, про западных страховщиков. Цитирую августовскую статью на РБК (ссылка):

По данным Института международных финансов (IIF), около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, транспортируется танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам. 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). До введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке.

Казалось бы, Россия в капкане — 90% судов в мире страхуют британцы. Но есть маленький нюанс, про который американским экспертам не рассказали. Речь идёт про 90% учтённых судов. А есть ещё весьма значительный теневой флот, который не отчитывается Западу о своих маршрутах. Наши ленивые нефтяники долго тянули, но когда жареный петух клюнул, они с кряхтением начали скупать нефтетанкеры, о чём писал, например, Блумберг (ссылка). В Британии наши тайные танкеры страховать не будут, но нам и наплевать — у нас есть достаточно крупные страховщики внутри России, а если нашим клиентам по какой-то причине этого окажется мало, то за дополнительную плату они получат от Кремля государственные страховые гарантии. Будьте уверены, китайцам, индийцам, пакистанцам и так далее печать «одобрено Лондоном» не нужна.

Наконец, в-четвёртых, попытка сбить цены силой почти всегда приводит к обратному эффекту. Мы можем вспомнить хотя бы СССР: политика фиксированных цен влекла за собой всего лишь утекание дефицита на чёрный рынок.

Евросоюз не хочет покупать русскую нефть открыто? Значит, будет покупать из-под полы, ещё и приплачивать за схемы по обходу собственных санкций. Мы это понимаем, так как родились в СССР. Американские эксперты — нет, так как в США подобных экономических экспериментов в нужном масштабе не ставили, а учиться на чужих ошибок современные американцы не умеют.

Всё это для России весьма выгодно. Мы заработаем дважды — и на повышении цен на нефть, и на услугах по обходу американского потолка, за которые европейцы нам доплатят. Кроме того, у нас наконец-то появится собственная инфраструктура для морских перевозок нефти: и танкеры, и страховщики.

Было бы идеально, если бы у нас был готов ещё и нефтерубль, однако тут, вероятно, мы уже опоздали. Скорее всего, большую часть нефти нам придётся продавать в обозримой перспективе или за юани, или за золото.