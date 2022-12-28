 

«Аэрофлот» сообщил о 13 заблокированных за рубежом самолетах

28.12.2022, 10:35, Новости дня
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В данный момент в группе «Аэрофлот» числится 357 воздушных судов, из которых 13 иностранного производства заблокированы за рубежом, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

По его словам, в группе «Аэрофлот» числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за рубежом. Большая часть заблокирована в период планового технического обслуживания или выполнения международных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. При этом касательно парка «Аэрофлота» списочное количество составляет 180 судов (с учетом заблокированных), в расписании – около 150, передает РБК.

Александровский отметил, что судьба самолетов остается неоднозначной, так как пользоваться ими Россия не может. Однако он не исключил возможности ремаркетинга.

Кроме того, по словам гендира, в данный момент диалог с зарубежными коллегами по самолетостроению сложный. Кто-то из авиапарка более открытый, но в основном все отличаются «закрытостью и страхом уголовной ответственности от общения с Москвой».

«Сейчас на 100% я не могу сказать, какой результат будет от наших переговоров по конкретно этим воздушным судам», – заключил Александровский.

Ранее российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в РФ самолетов из-за санкций.

Министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за их ареста за рубежом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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