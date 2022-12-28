В ДТП с трамваем и маршруткой в Барнауле пострадали девять человек
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Количество пострадавших при столкновении маршрутки и трамвая в Барнауле выросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По сообщению ведомства, предварительно, пострадали девять человек, среди пострадавших двое несовершеннолетних, передает ТАСС. Состояние пострадавших уточняется.
Маршрутный автобус столкнулся с трамваем в Барнауле днем в среду. ДТП произошло в Центральном районе на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова. Помощник прокурора по Алтайскому краю Мария Антошкина сообщила, что факту ДТП начата проверка.
Ранее в Москве на Коптевсском бульваре столкнулись трамвай и грузовик, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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