В ДТП с трамваем и маршруткой в Барнауле пострадали девять человек

Количество пострадавших при столкновении маршрутки и трамвая в Барнауле выросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По сообщению ведомства, предварительно, пострадали девять человек, среди пострадавших двое несовершеннолетних, передает ТАСС. Состояние пострадавших уточняется.

Маршрутный автобус столкнулся с трамваем в Барнауле днем в среду. ДТП произошло в Центральном районе на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова. Помощник прокурора по Алтайскому краю Мария Антошкина сообщила, что факту ДТП начата проверка.

Ранее в Москве на Коптевсском бульваре столкнулись трамвай и грузовик, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

—