 

Правительство добавило в спектр возможностей фонда «Круг добра» формирование резерва лекарственных препаратов

28.12.2022, 10:35, Новости дня
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У Фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» появилась возможность формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фонд сможет закупать лекарства и медицинские изделия на более длительный срок и создавать тем самым необходимый запас для оказания срочной помощи пациентам, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, постановление расширило перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе резидента Владимира Путина. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. За время работы фонда почти 5 тыс. детей получили необходимую помощь. 

Ранее по поручению главы государства была расширена возрастная группа пациентов, которым помогает «Круг добра», до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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