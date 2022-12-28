Правительство добавило в спектр возможностей фонда «Круг добра» формирование резерва лекарственных препаратов

У Фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» появилась возможность формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фонд сможет закупать лекарства и медицинские изделия на более длительный срок и создавать тем самым необходимый запас для оказания срочной помощи пациентам, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, постановление расширило перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе резидента Владимира Путина. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. За время работы фонда почти 5 тыс. детей получили необходимую помощь.

Ранее по поручению главы государства была расширена возрастная группа пациентов, которым помогает «Круг добра», до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).

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