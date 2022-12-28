Где взять новогодние угощения для домашнего застолья, если вы не умеете (или не хотите) готовить

Шеф-повар ресторана La Bottega Siciliana Клаудио Пирована хоть и итальянец, но столько лет провел в России, что оливье с лососем и красной икрой или языком и традиционный медовик у него получаются отменно. Впрочем, в меню новогодней доставки есть не только русские блюда, но и итальянские: вителло тонато, артишоки в римском стиле с картофелем и шафраном, домашняя лазанья болоньезе, самолепные тортеллини или паста пассателли с куриным бульоном, запеченный сибас с овощами, запеченная лопатка ягненка или козленок и рождественский штолле. Предзаказ за 2 дня.

Вителло тонато из La Bottega Siciliana

В выездном меню Barbosco – два вида оливье с авторскими соусами, пате из куриной печени, оладьи с черной икрой, лопатка ягненка с маринованными томатами, целый гусь, фаршированный цитрусами и айвой, фирменный медовик и даже бутилированные порционные коктейли. Горячие блюда доставляют в оптимизированном для домашнего приготовления виде – например, гуся нужно будет допечь дома в течение 45 минут. Ко всем блюдам прилагаются описания и инструкции. Заказы принимаются до 27 декабря.

Оливье с раковыми шейками из Barbosco

Новый шеф Buro.TSUM Егор Макаров предложил к праздникам меню, по которому можно заказывать блюда и в ресторане, и навынос. Поставьте на свой праздничный стол террин из фуагра с яблочным кремом и хлебными тостами, мимозу с лососем, сельдь под шубой, взбитый форшмак из сельди с яблоком, винегрет со слабосоленым лососем, холодец с крабом и тушеной говяжьей грудинкой и оливье с традиционной колбасой или говяжьим языком. Горячее шеф будет готовить с дымком – на лионском гриле. Предлагаются сибас с томатами, тимьяном и розмарином, гкилограммовый ростбиф, бараньи ножки и маринованную с кинзой и паприкой телятину с овощами гриль, которая точно станет центром стола. Заказы принимаются до 27-го, забрать можно 30-31 декабря.

Новый шеф-повар Bigati Bar к главной ночи года подготовит фаршированную утку, запеченную целиковую стерлядь, оливье с утиным филе и монументальный пирог Beef Wellington. Требуется предоплата 100%, стоимость доставки в пределах МКАД – 650 руб.

Говядина Веллингтон из Bigati Bar

Новогодний стол с азиатским акцентом вы сможете накрыть, если закажете блюда из ресторана Saikō. Три суши-сета, а также оливье с цыпленком или лососем, сельдь или краб под шубой, холодец из бычьих хвостов, заливное с крабом и гребешком, телячья вырезка с печеным картофелем и соусом из кориандра, угольная треска в горчичном коджи с грибами шиитаке, утиная ножка конфи с печеной тыквой, кокосом и соусом из можжевельника и, конечно, целая утка с яблоками юдзу либо фирменная по-пекински – таково меню от концепт-шефа Вячеслава Казакова. Предзаказ – до 30 декабря.

Утка по-пекински из Saikō

Кристиан Лоренцини, шеф собственного ресторана Christian, еще к католическому Рождеству начал выпекать килограммовые традиционные итальянские панеттоне с цукатами и изюмом, декорированные сладкой глазурью с безе и орешками (2500 руб.). Если хотите порадовать близких вкусным подарком к новогодним праздникам, закажите подарочную корзину с яствами в итальянском стиле и панеттоне впридачу.

Подарочные корзины из Christian

Бренд-шефы ресторанов «Кофемания» Виталий Карсаев и Алексей Петриченко создали для вас возможность как можно больше времени уделить в Новый 2023 год семье и близким, а не стоять у плиты на кухне или ездить по пробкам за продуктами. Закуски потребуется лишь переложить в красивую посуду, а горячее – приготовить, следуя приложенным инструкциям. Пате террин, форшмак из сельди и палтуса, тартар из лосося и слайсы из него же, селедка под шубой, телячий холодец, оливье с ветчиной или крабами, свежим зеленым горошком и домашним майонезом, утиные ножки конфи с тыквой и яблоком или ножки ягненка, которые ненадолго нужно будет поставить в духовку – праздника хватит на всех! После предоплаты 100% за 4 дня до праздника можно оформить заказ.

Праздничный стол из “Кофемании”

Новый год от Rocky2 пройдет в стиле итамеши – когда итальянская кухня сливается в дружный микс с паназиатской. Если планируете отмечать только вдвоем, шеф Алексей Волков отправит салат с крабом и имбирем, пиццу «4 сыра» с грушей, пикантный хумус из запеченного перца с чили и орегано и парочку дорадо с узбекскими томатами и соусом на основе каперсов и рыбного бульона с подробной инструкцией по приготовлению. Если готовитесь собрать за новогодним столом все семейство или компанию друзей, приедут аранчини с аргентинскими креветками или рибаем и маринованными перцами, огромная порция вителло тонато кимчи, панцанелла с коппой, жареный халуми и скаморца с кленовым сиропом. А на горячее – утиные ножки конфи с чатни из чернослива и мангольдом или оссобуко в густом мясном соусе, которое надо будет разогреть. 31 декабря заказы на доставку принимаются строго до 18:00.

Дорадо с узбекскими томатами из Rocky2

Ресторан Modus в лице его шеф-повара Андрея Жданова так же решительно берет все заботы на себя. Он разработал настолько обширное меню из больших, аппетитных, красиво оформленных новогодних блюд навынос.

Новогодние блюда из Modus

«Гранд-кафе Dr. Живаго» до 29 декабря будет развозить свои хиты: мимозу с угрем, сельдь в «пальто» из свеклы, винегрет с белыми грибами, оливье «Люсьен» и фирменный оливье «Живаго». Для большого застолья шеф Антон Кочура специально готовит ногу ягненка с овощами гриль, запеченную утку с яблоками и стерлядь, запеченную со шпинатом и камчатским крабом.

Новогодний стол из “Гранд-кафе Dr. Живаго”

Рестораны «Китайская грамота» и на новогодней доставке выступят в национальном стиле. Идеальным легким стартом домашнего застолья по-китайски станут димсамы на любой вкус — с говядиной, креветкой, крабом, ягненком. Вместо оливье – салат из битых огурцов с кинзой и орехами кешью, салат из баклажанов с помидорами или черные древесные грибы. Традиционная утка по-пекински заменит привычную курицу или индейку. Можно выбрать цельную хрустящую дорадо, говядину с сычуаньским перцем или утка по-шанхайски с ягодами годжи. Внимание: 30 и 31 декабря принимаются заказы от 5000 руб., 31 декабря — самовывоз по предзаказу.

Утка по-пекински из “Китайской грамоты”

Гастропаб «Бибирево» славится своими по-настоящему большими порциями, так что к новогоднему пиршеству ему есть что предложить даже из базового меню. Можно заказать один из двух видов сочной рульки: телячью с луково-перечным соусом или свиную с капустой. Двухметровая – !!! – куриная колбаска с халапеньо и сыром чеддер и подкопченные ребра телятины с запеченным картофелем отлично подойдут к игристому. А килограммовая «Павлова» с воздушным ванильным кремом и свежими ягодами или шикарный сметанник «Шанель» станут отличным началом 2023 года.

Свиная рулька из “Бибирево”

Сравним по размаху с предыдущими предложениями целый тазик оливье с вареной колбасой и красной икрой из ресторана «Восход», только что запустившего собственную доставку. Помимо непременного салата вам привезут запеченного поросенка в медовой корочке с домашним хреном, стерлядь с соленым огурцом, утку с медовыми яблоками, холодец из телячьих хвостов и 21 румяный пирожок в корзинке.

Тазик оливье из “Восхода”

Ресторан «Пифагор» делится средиземноморскими щедротами: сет мезе, большой греческий салат, деликатесный козленок всевозможных видов, приправленный греческими специями, осьминог, томленый в белом вине с пряными травами или запеченный в дровяной печи, ципура (дорадо), тоже по-разному приготовленная – все это есть в праздничном меню с доставкой.

Приготовленная на открытом огне ципура из “Пифагора”

Поклонники гастротворчества Гаяне Бреиовой могут заказать любимые блюда из специального новогоднего меню ресторана Gayane’s. Шеф предлагает оливье с говядиной, селедку под шубой, винегрет, паштет из куриной печени с гранатом, пасуц толма, свиной окорок, индейку или стерлядь, маринованную с ароматными травами и карамелизированным лимоном.

Пасуц толма из Gayane’s

Традиционную русскую кулинарию с кавказским акцентом к новогодним праздникам представляют грузинские заведения «Ткемали» во главе с недавно открывшимся рестораном на Китай-Городе. Можно заказать с доставкой любые блюда из меню, однако ближе всего к теме станут оливье с раковыми шейками, мимоза с лососем и сельдь под шубой. Максимально празднично выглядят буглама – запеченная в тесте голень барашка с овощами, зеленью и сушеными ткемали и корона из каре барашка. Новогоднему разгулу будут способствовать гусь с яблоками, стерлядь с овощами, фирменный полуторакилограммовый аджарский хачапури и два плова – праздничный с перепелками (5 кг) или и запеченный плов с сухофруктами и каштанами (4 кг). Внимание: 31 декабря заказы на доставку принимают до 20:00, а блюда на компанию нужно заказывать минимум за сутки.

Корона из каре барашка от “Ткемали”

Шеф-повар ресторана «Аист» Мирко Дзаго разработал специальные праздничные блюда, которые доступны в меню доставки до 8 января. Помимо антипасти в итальянском стиле обещаны три оливье – с телячьим языком и яблоком, с форелью и красной икрой, с зеленым яблоком и крабом. Овощи для них, как и для селедки под шубой, не варятся, а запекаются – так вкуснее. Из горячего к столу можно заказать оссобуко из телятины с картофельным пюре и приправой гремолата или лопатку ягненка с овощами из печи, запеченную с добавлением трав и чеснока. В качестве десерта шеф предлагает птичье молоко, медовик, наполеон, муравейник и традиционный итальянский панеттоне –

пряный рождественский кекс ручной работы.

Прошутто, салями, оливки, маринованные овощи по-итальянски и панеттоне из “Аиста”

Концепт-шеф ресторана Hands neo-bistro Вячеслав Казаков следует концепции comfort food даже в праздничном меню. С доставкой можно заказать три вида оливье – с говядиной, курицей или камчатским крабом, два вида селедки под шубой – классическую и с камчатским крабом, мимозу с подкопченым лососем, мясную и рыбную нарезку, говяжий холодец, черную треску в соево-медовом маринаде и сочную фермерскую утку, запеченную с яблоками или с картофелем и грибами. Заказы принимаются включительно до 29 декабря.

Селедка с крабом под шубой из Hands neo-bistro

Ресторан Cape, чей шеф-повар Илья Пампуха очень склонен к этническому разнообразию, предлагает привычные новогодние блюда в неожиданном свете, а также другие гастрономические кунштюки. Под шубой выступает не селедка, а анчоусы с икрой тобико и айоли, мимоза становится немного итальянской, с оттенком вителло тонато, оливье с крабом и айоли кимчи вовсе не похож сам на себя, а утка с яблоками, апельсинами и мандаринами в соусе хойсин уже становится как будто бы немного пекинской. Также среди горячих позиций – стерлядь, фаршированная овощами с диким рисом и устричным соусом, и перепелка с грибной начинкой и соусом унаги.

Анчоус под шубой из CapeУтка с яблоками и апельсинами из Cape

В гастробаре Blush можно приобрести банкетные блюда как для мероприятий в ресторане, так и навынос или с доставкой. Шеф-повар Влад Сучков представил к Новому году несколько блюд: баранью лопатку с морковью, черемшой и кремом из брынзы, запеченного сибаса с томатами и соусом на основе белого вина, говядину Веллингтон и цыпленка с фенхелем и соусом цезарь. Заказ нужно оформить за двое суток.

Говядина Веллингтон из Blush

Сеть seafood-ресторанов «Нияма» принципиально обновила известную дотоле гастроконцепцию, введя множество новинок, которые можно заказать на новогодний стол наряду со специальными праздничными сетами. Из новенького обратите внимание на салат «Нисуаз» с татаки из тунца, обжаренного на гриле, тортеллини с начинкой из мурманского лосося, сахалинского гребешка и нежного сыра рикотта и сибас с диким рисом и пряным томатным соусом с черри, кинзой, мидиями и перцем чили. Для больших застолий в офисе или дома заказывайте наборы из суши и роллов: «Премиум» на 10-12 человек или «Мэджик” на 2-3 персоны. А если в период с 24 декабря до 7 января окажетесь в одном из ресторанов, примите участие в лотерее «Нияма чудес»: при любом заказе вы получите две шкатулки, в одной из которых будет лежать флаер с промокодом на гарантированный подарок от сети ресторанов, а в другой – лотерейный билет с хорошим призом.

Сибас с диким рисом и пряным соусом из “Ниямы”Сет “Мэджик” (30 роллов) из “Ниямы”

Сеть итальянских ресторанов Bocconcino доставляет к новогоднему столу увесистые порции оливье с отварной телятиной, сельди под шубой, салата с камчатским крабом и заливного из говяжьего языка. Среди горячих блюд «выездного» меню – сибас, запеченный по-сардински, каре теленка с вешенками и шпинатом и традиционная утка с яблоками, а также полуторакилограммовый фирменный торт Наполеон с томлеными яблоками весом 1500 грамм. Заказ можно сделать, начиная с 25 декабря, за 48 часов до назначенной даты пиршества. Заодно можно заказать ребенку на Новый год пряничный паровоз или домик, собранные из имбирно-пряничных блоков, которые скреплены взбитыми белками и сахарной пудрой. Например, паровоз, выполненный в мельчайших подробностях и расписанный вручную, изготавливается около трех дней. Ребенку это неважно, зато вам приятно 😊

Каре теленка из BocconcinoПряничный паровозик из Bocconcino