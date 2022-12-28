Инсайдеры: Эмили Ратажковски и Пит Дэвидсон приняли решение расстаться

Вот и все — похоже, пара Ратажковски-Дэвидсон уже вряд ли перейдет на новый уровень. Инсайдеры таблоида Page Six сообщают, что комик и модель расстались после месяца отношений. Впрочем, к радости поклонников, они решили остаться друзьями.

Их интрижка переместилась во френд-зону, – отметил источник.

Отметим, что совсем недавно Дэвидсона видели в компании его коллеги по фильму “Тела, тела, тела” Чейз Суи Уандерс — они вместе ходили за покупками, и этот выход моментально вызвал слухи о романе между ними. В то же время на днях Эмили сфотографировали за поцелуями с нью-йоркским художником Джеком Гриром, поэтому, очевидно, что модель тоже не скучает в одиночестве. Отметим, что на прошлой неделе в эфире своего авторского подкаста она призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

Впервые о связи Ратажковски и Дэвидсона заговорили в ноябре. Сначала их заметили на свидании в Бруклине, а чуть позже они вдвоем отметили 29-летие Дэвидсона. А еще они вместе с ближайшими друзьями отпраздновали День благодарения. Затем звезды подтвердили свои отношения, появившись вместе на баскетбольном матче в Нью-Йорке.

Напомним, что в июле Ратажковски рассталась с супругом-кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом, и уже в начале сентября подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У модели и ее бывшего мужа есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр. Пит Дэвидсон же в августе этого года разошелся с суперзвездой Ким Кардашьян после 9-ти месяцев отношений.